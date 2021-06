Guus Til: 'Arne Slot weet hoe hij mij in mijn kracht moet gebruiken'

De 23-jarige Guus Til gaat met een grote glimlach op zijn gezicht zitten als de persconferentie start. "Ik hoef geen Engels meer te praten. Dat is altijd fijn", zegt de eerste aanwinst van de Rotterdammers. "Het voelt vertrouwd en als je je niveau wil halen dan is dat belangrijk", stelt hij.

Til is voor een jaar gehuurd van Spartak Moskou. Daar kwam hij niet meer in de plannen voor. "Afgelopen twee jaar waren natuurlijk niet zoals ik gewild had. Misschien lag het aan mij, dat ik niet genoeg kwaliteiten had. Want als je heel veel kwaliteiten hebt, dan stelt je trainer je altijd op. Met twee van zulke jaren knaagt het ook aan jezelf. Ik wil gewoon knallen."

Wedstrijdfit

Het afgelopen halfjaar werd Til door Spartak verhuurd aan het Duitse Freiburg. Ook dat werd geen succes. "Ik heb niet veel wedstrijden gespeeld , maar heb het gevoel dat ik dat snel oppak. Ik heb mijn vakantie zo ingedeeld dat ik fit ben en snel wedstrijdfit kan worden."

In het verleden werkte Til al samen met Slot. Het is vertrouwd en hij weet hoe hij mij in mijn kracht moet gebruiken. Ik kan heel goed zijn, maar dan moeten de omstandigheden ook goed zijn. Het is fijn. Ik weet wat voor voetbal er gespeeld kan gaan worden. Het is heel fysiek. Als je de bal wil hebben, moet je vroeg beginnen met jagen. Dus iedereen moet heel fit zijn. Ik omschrijf het vaak als heel fysiek en aanvallend voetbal."

Til denkt niet dat hij, omdat hij bij AZ met trainer Slot werkte, een streepje voor heeft. "Iedereen begint op nul. Ik denk dat ik geen streepje voor heb. Dat zou ook niet goed zijn. Ik heb gevoel dat iedereen ook echt graag wil. Op de eerste training zag ik een gretige indruk."