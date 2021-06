Politie neemt 820 kubieke meter illegaal gekapt hout in beslag

In totaal werd 820 kubieke meter azobé-hout in beslag genomen. | Foto: Politie

Een importeur uit de Rotterdamse regio is 820 kubieke meter tropisch hardhout kwijt. Het bedrijf bestelde het azobé-hout via de Antwerpse haven, maar die route werd ontdekt door de politie. Een deel van de in België ontdekte handel is inmiddels naar Rotterdam vervoerd en in beslag genomen.

De kap van azobé-hout heeft een grote impact op het regenwoud. Daarom wordt de import en export streng in de gaten gehouden, wat de prijs opschroeft. Het hout wordt in Nederland en Duitsland gebruikt voor zware constructies zoals weg- en waterbouw, weet Peter Hartog, projectleider van team Milieu binnen de Rotterdamse politie.

"Er zijn echter importeurs die dit hout veel goedkoper inkopen door hout waarvan de herkomst niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan te schaffen. Dat hout is dus mogelijk illegaal gekapt is. Kortom: er wordt veel geld verdiend, wat ten koste gaat van dieren en planten in de regenwouden die vaak al met uitsterven worden bedreigd", zegt Hartog.

Het hout werd gevonden in een opslagruimte in de haven van Antwerpen. De Rotterdamse politie werkt nauw samen met haar Belgische collega's om illegale houtimport aan te pakken. De rechter besluit dan wat er met het hout moet gebeuren.

Grote spil in het netwerk

De houtvondst is het resultaat van een onderzoek tussen de Nederlandse en Belgische politie en douane, en Team Natuur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De importeur verscheen al eerder op de radar van NVWA omdat het bedrijf de legaliteit van het hout destijds al niet kon aantonen. "Zij hebben toen tijd gekregen dit alsnog te doen, dat is niet gebeurd. Vandaar dat zij nu strafrechtelijk worden aangepakt", vertelt Hartog.

Ondanks de enorme hoeveelheid hout die in beslag is genomen, is het volgens Hartog slechts een druppel op de gloeiende plaat. Nederland staat na China en de Verenigde Staten op nummer drie als het gaat om handel met illegale en corrupte zagerijen. Rotterdam is met zijn grote, goede doorvoerhaven een grote spil in dat netwerk.