Wat vinden burgers van de plannen voor Feyenoord City? Lees hier het liveblog terug

Ook maandag mochten burgers zich uitspreken in het stadhuis in Rotterdam. Wat vinden zij van de plannen voor Feyenoord City? Volg hier de hele dag alle insprekers. Zaterdag was de eerste van drie ronden. Het eerste inspreekmoment, ruim een week geleden, werd uitgesteld vanwege intimidatie en bedreigingen, maar nu mogen supporters toch gebruikmaken van hun inspreekrecht.

Vrijdag sprak Feyenoord als eerste met de raad. Daaruit werd duidelijk dat de beslissing of het nieuwe stadion van Feyenoord in Rotterdam er komt waarschijnlijk pas begin volgend jaar valt. Er is meer tijd nodig om de financiering rond te krijgen. Ook duurt het goed doorrekenen van de bouwkosten zeker tot het einde van dit jaar.

Onze verslaggever Jan-Roelof Visscher was vandaag weer op het stadhuis, waar vandaan ook via een live-verbinding de vergadering te volgen was. Hij deed verslag via Twitter: