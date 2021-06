Renovatie Van Brienenoordbrug jaar later klaar, ook kosten vallen hoger uit

De renovatie van de Rotterdamse Van Brienenoordbrug gaat langer duren dan gepland. Waar Rijkswaterstaat tot nu toe de zomer van 2027 als eindpunt benoemde, wordt dat in ieder geval één jaar later. Dat schrijft demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur en waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer. Daarnaast vallen de kosten hoger uit.