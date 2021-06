Gezond- en verkeersveiligheid in Rotterdam onder druk: 'Een 30-kilometerzone zou mooi zijn'

Onderaan de Erasmusbrug, bij de kruising met het Vasteland, is een rijbaan naar rechts afgesloten. "Op deze manier krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte. In de spits kan het erg druk zijn en staan fietsers soms zelfs op de rijbaan", zegt Eva Nieuwenhuis van de Fietsersbond. De Fietsersbond is een van de organisaties die zich heeft aangesloten bij de Coalitie. "De stad kan een stuk veiliger gemaakt worden voor fietsers en wij hopen dat een experiment zoals hier bij de Erasmusbrug ook wordt toegepast in andere delen van de stad."

Verbetering voor gezondheid

Volgens Sanne Castro van Adem in Rotterdam is er een simpele oplossing: minder verkeer in Rotterdam. "Rotterdam staat bovenaan het lijstje als je het hebt over vieste straten van het land en als ik mijn fiets schoonmaak komt er een flinke laag roet vanaf. Dat verdwijnt allemaal in onze longen. Het zou mooi zijn als er meer 30-kilometerzones komen zodat de uitstoot minder is."

Woensdagavond vergadert de commissie over de experimenten en wordt er definitief besloten of de experimenten nut hebben gehad en dus mogen blijven of niet.