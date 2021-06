Het weer van vandaag: overwegend bewolkt

Vandaag is het overwegend bewolkt met slechts lokaal een enkele knipoog van de zon. Met 16 of 17 graden is het fris voor de tijd van het jaar. Er staat een matige tot soms nog vrij krachtige noordenwind.

Vanavond is het nog steeds bewolkt, maar vannacht klaart het vanuit het zuiden vaker op. Het is 9 tot 11 graden en er staat een zwakke tot matige noordenwind.

Morgen start de dag nog met veel bewolking. In de middag klaart het vanuit het noorden steeds breder op. In de avond is het op de meeste plaatsen helder. De temperatuur loopt op naar 17 of 18 graden en er staat een matige noordenwind.

Vooruitzichten

Vanaf donderdag komt de zon vaker tevoorschijn en het is, op een enkele bui na, droog. De temperatuur klimt langzaam op naar 20 graden op vrijdag.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 21 en 30 juni bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 21,3 graden en de minimumtemperatuur 11,8 graden. Er valt gemiddeld 20,8 mm neerslag