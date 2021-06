Viroloog Koopmans: 'Deltavariant neemt toe, ook in regio Rotterdam'

De deltavariant van het coronavirus komt in onder meer de regio Rotterdam meer voor dan in andere delen van het land. Dat zegt viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC in Rotterdam dinsdagochtend op Radio Rijnmond. "We verwachten dat dat nog gaat doorzetten, dus is het belangrijk dat de basismaatregelen overeind blijven."

Koopmans noemt de versoepelingen, die komend weekend ingaan, spannend. "Het gaat goed en dat zien we, maar dat komt vooral doordat veel mensen zich laten vaccineren. We zien op alle fronten de cijfers dalen en daarmee komt ruimte. Maar die ruimte kan ook verspeeld worden. Dat zullen we niet in de zomer al merken, maar wel in de aanloop daarna. Het is belangrijk dat we ons dat blijven realiseren."

De deltavariant, die momenteel flink huishoudt in het Verenigd Koninkrijk, heeft daar volgens Koopmans de voorgaande varianten van het coronavirus zo goed als verdrongen. De eerder aangekondigde versoepelingen zijn zelfs teruggedraaid om het virus onder controle te krijgen. "Je ziet daar dat deze variant besmettelijker is, maar dat zie je op nog meer plekken. We verwachten dat ook in Nederland, net als we vorig jaar rond de kerst hebben gezien toen de Britse variant er was. Je ziet dan hoe moeilijk het is om zoiets buiten de deur te houden."

Volgens de viroloog gaat het in Nederland bij zo'n drie procent van de gevallen om de deltavariant van het coronavirus. "Je ziet dat dat toeneemt. In sommige steekproeven in verschillende regio's zie je al dat het meer is, zo ook in de regio Rotterdam. We verwachten dat dat doorzet en moeten dat goed in de gaten houden."

Vaccinatie

Studies wijzen uit dat het Pfizer-vaccin goede bescherming biedt tegen de deltavariant, maar dat is wel pas na twee prikken. Hoe dat met de andere vaccins zit, is niet bekend. "In Engeland prikken ze niet met Janssen (waarvoor je maar één prik nodig hebt, red.). Je verwacht dat de bescherming van dit vaccin vergelijkbaar is, maar of dat ook zo is wordt goed in de gaten gehouden. Als het nodig zou zijn, kan gekeken worden of een extra dosis nodig is. Maar daar ziet het er nu niet naar uit."