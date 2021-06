DJ voorspelt uitbundige sfeer tijdens eerste stapavond na winterslaap nachtleven: 'Het is alsof je de loterij wint, maar dan drie uur lang'

In de nacht van vrijdag op zaterdag is het eindelijk zover. Na meer dan een jaar maanden wachten, mogen de deuren van de discotheken en kroegen om 00.00 uur weer open. En dat wordt volgens dj Michel de Hey een bijzonder moment. "Het is alsof je de loterij wint, maar dan drie uur lang. Mensen zullen zo blij zijn!"

“Hier hebben we heel lang naar uitgekeken. Nu het moment daar eindelijk is, is het wel een opluchting”, zegt ook Joey Seton, eigenaar van de Rotterdamse nachtclub Toffler.

De clubeigenaar ging er helemaal niet vanuit dat hij de deuren van zijn zaak deze maand zou mogen open. “Ik heb de laatste persconferentie niet eens gekeken. Ik zat gewoon op een terrasje met een paar vrienden en toen werd ik ineens geappt dat we open mochten.”



Club ontwaakt uit winterslaap

Nog diezelfde avond kon Seton aan de bak, want er was een hoop werk aan de winkel. “De club was eigenlijk in een soort winterslaap, dus personeel, artiesten en drankvoorraad moesten worden geregeld.” Ook checkte de clubeigenaar alle installaties om er zeker van zijn dat ze het doen als er zaterdagnacht 250 feestgangers binnen staan.

Ook De Hey had niet verwacht dat de clubs nu open mochten. “Een paar weken geleden waren er wel al optimistische geluiden wat betreft festivals of buitenfeesten. Daar had ik op ingezet, tot opeens duidelijk werd dat ook de clubs weer open mochten gaan. Dat was wel een verrassing.”

Eerste plaat is een dilemma

Het afgelopen half jaar heeft de dj veel muziek gemaakt. Iets wat hem in de eerste lockdown niet lukte. “Ik had het gevoel dat ik alles moest inhalen wat ik in de eerste lockdown niet gedaan had. Dus ik ben er helemaal klaar voor.”

Maar er is nog één ding wat De Hey enorm bezighoudt: welke plaat draait hij zaterdagnacht als eerste? “Die moet eigenlijk alles hebben wat een eerste plaat moet hebben na zo’n lange tijd. Daar ben ik nog niet uit... Eigenlijk vind ik dat de grootste uitdaging. Daarna denk ik dat elke plaat raak is."