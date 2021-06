Vrachtwagens rijden opnieuw lek op Van Brienenoordbrug (A16)

Meerdere vrachtwagens hebben dinsdagochtend lekke banden opgelopen op de Van Brienenoordbrug (A16) door problemen met de zogeheten voegovergang. Dat is het stuk tussen het beweegbare deel van de brug en het volgende deel, zeggen woordvoerders van Rijkswaterstaat en de ANWB.

De rechterrijstrook op de hoofdrijbaan en de parralelbaan is dinsdagochtend dicht richting het Terbregseplein. Dat zorgt voor vertraging.

Ook vorige maand reden meerdere vrachtwagens lek op de brug. Toen ging het om de parallelrijbaan. De veroorzaker van de lekke banden was toen een bout, die uit de weg stak op de plek waar de klep van de brug en het wegdek samenkomen. Rijkswaterstaat heeft toen later op de avond een inspectie uitgevoerd. Wat de nieuwe problemen veroorzaakt is onbekend.

De ANWB heeft dinsdag een omleidingsroute ingesteld via de A15 en de A4 via de Beneluxtunnel. Daar is de linkerbuis afgesloten rond 08:30 uur.