Demi Vollering in haar derde jaar als prof naar de Spelen: 'Ik heb mijn passie gevonden'

Het is eind 2018 als Demi Vollering een contract tekent bij de relatief kleine wielerploeg Parkhotel Valkenburg. In dat jaar ging de focus van de toen nog amateurrijdster steeds meer op het fietsen.

"Ik ging steeds minder werken en uiteindelijk werkte ik helemaal niet meer'', zegt Vollering, die sinds januari een contract heeft bij SD Worx, die grootste wielerploeg van het vrouwenpeloton. "Het was een grote investering die ik moest maken, want ik had even geen inkomsten. Maar het is een goede investering geweest, want ik ben nu heel erg gelukkig."

Inmiddels zit Vollering dus in haar derde jaar als prof en won ze afgelopen voorjaar onder meer de klassieker Luik-Bastenaken-Luik en is ze het grootste wielertalent van Nederland. "Ik denk dat ik mijn passie gevonden heb. Toen ik vroeger in de bloemenwinkel stond, dacht altijd dat ik iets speciaals kon. Maar ik wist nog niet zo goed hoe. Sport trok me altijd heel erg en vooral wielrennen en schaatsen. Voor je het weet rol je er in en lukt het ook allemaal. Dat is heel mooi."

De Berkelse houdt van moeilijke en lange koersen. "Ik heb zware wedstrijden nodig en ik heb nog wel een aardige sprint als alle goede sprinters er al af zijn. Ik zie mezelf als een klimster met een aardig sprintje."

Van der Breggen

Nu rijdt Vollering dus bij SD Worx, een ploeg van ex-wereldkampioenen Chantal Blaak en Anna van der Breggen. "Ik leer ontzettend veel van die meiden", zegt de 24-jarige over de dertigers Blaak en Van der Breggen.

"Het zit in kleine dingen, maar ook gewoon de manier van leven. Anna is bijvoorbeeld zo rustig en ik kan nog wel eens een stresskip zijn. Zij is zo kalm. Dan zie ik haar heel rustig haar voorbereidingen doen en dan besef ik dat het helemaal geen zin heeft om me druk te maken."

Olympische Spelen

Uiteindelijk heeft Vollering zich in haar nog prille carrière tussen de wereldtoppers weten de rijden en mag ze in juli voor Nederland naar de Spelen met Marianne Vos, Annemiek van Vleuten en ploeggenoot Van der Breggen.

''Als je als kind naar de Olympische Spelen kijkt, dan vind je dat gaaf. Als je op een gegeven moment ergens goed in wordt, dan komt die droom vanzelf een keer om de hoek kijken. En de Spelen halen was zeker een droom."

"Het worden bijzondere Spelen. Er zal weinig publiek zijn. Normaal heb je het Holland Heineken House en is het één groot feest. Het zal dit jaar allemaal anders zijn. Ik moet het allemaal gaan beleven denk ik."

