Feyenoord is tevreden over aantal verkochte seizoenkaarten, Sparta verwacht flinke toename

In het nieuwe voetbalseizoen kunnen de voetbalclubs volgens de plannen van het kabinet weer in volle stadions gaan spelen en de vraag is of de stadions dan ook daadwerkelijk weer vol zullen zitten. Wat heeft de coronaperiode gedaan met de fanatieke-supporters, die normaal gesproken steevast een seizoenkaart aanschaften. Feyenoord zit tot nu toe op ruim vijftienduizend seizoenkaarten voor het komend seizoen en volgens de persvoorlichter van Feyenoord loopt het aantal jaarkaarten ongeveer parallel met vorig seizoen.

Feyenoord begon maandag officieel aan het nieuwe voetbalseizoen en over ruim een maand staat de eerste thuiswedstrijd op het programma wanneer de ploeg van Arne Slot uitkomt in de tweede voorronde van de Conference League. In de Kuip speelt Feyenoord op 29 juli tegen of FK Decic uit Montenegro of FC Drita uit Kosovo. De club hoopt dan uit te komen op ongeveer hetzelfde aantal verkochte seizoenkaarten als vorig jaar rond de dertigduizend.

''Op dit moment hebben er al vijftienduizend supporters hun seizoenkaart verlengd en daar zijn we heel tevreden over. De buitenwacht kijkt altijd direct naar getallen, maar wij moeten nog beginnen met de campagnes en vooralsnog hebben supporters alleen nog maar hun kaart kunnen verlengen. Nu het seizoen officieel is begonnen met de eerste training en er straks oefenwedstrijden komen zie je altijd dat het ook weer meer gaat leven bij supporters'', zegt de persvoorlichter van Feyenoord.

Op dit moment is er nog veel onzeker hoe een bezoek aan het stadion er komend seizoen gaat uitzien. Wordt het weer net zoals vroeger of moeten supporters vooraf een sneltest laten zien of komen er andere maatregelen. En verder blijft het onzeker of het virus later dit seizoen toch niet weer oplaait, waardoor er alsnog beperkingen komen. Vorig seizoen hebben supporters uiteindelijk weinig wedstrijden van hun favoriete club live kunnen aanschouwen.

Meer dan de helft van de Feyenoordsupporters zag uiteindelijk af van restitutie na een campagne van de club om af te zien van compensatie. Bij de nieuwe seizoenkaart voor 2021/2021 heeft Feyenoord al aangegeven dat supporters die wedstrijden vanwege de maatregelen van Covid moeten missen hun geld volledig terugkrijgen. Vorig jaar was er vooraf een keuze en konden supporters een full-support kaart aanschaffen.

Op dit moment zijn er tal van aanwijsbare redenen te bedenken om te zeggen dat het aantal van 15.000 seizoenkaarten op dit moment nog laag is. Feyenoord heeft sportief geen best jaar achter de rug en de onzekerheid of supporters het stadion straks wel in kunnen zijn misschien wel de belangrijkste, maar volgens de persvoorlichter maakt de marketingsafdeling bij Feyenoord zich geen zorgen en zijn ze juist tevreden met het aantal tot nu toe. ''Er zijn inderdaad veel aanwijsbare redenen. Het EK is bijvoorbeeld in volle gang en speelt misschien ook mee. Vaak zie je dat na zo'n toernooi de aandacht weer wordt verlegd naar het clubvoetbal. Maar eigenlijk kun je geen vergelijkingen maken met andere jaren wat betreft de verkochte seizoenkaarten aan het begin van een voorbereiding. Als we wel een vergelijking willen maken is die van vorig seizoen het meest reëel en dan loopt dat ongeveer gelijk met de vorige zomer''.

Normaal gesproken heeft Feyenoord ook altijd een jaarlijkse Open Dag, maar door de pandemie ging die vorig jaar niet door en ziet het er ook dit jaar naar uit dat er geen Open Dag komt. ''We sluiten niet uit dat we wel nog iets gaan organiseren, maar dat heeft alles te maken met wat er straks mag. Op de achtergrond wordt er wel gekeken wat we kunnen doen ook wat betreft oefenwedstrijden met publiek of openbare trainingen''.

Sparta

Bij Sparta loopt het storm wat betreft de verkoop van seizoenkaarten. Maandag werd al de vierduizendste kaart verkocht en dat terwijl Sparta vorig seizoen in totaal 5136 kaarten had verkocht. De verwachting is dan ook dat Sparta veel meer kaarten zal verkopen vergeleken met 2020. ''We hebben als we kijken naar 22 juni 2020 zeker al zeshonderd seizoenkaarten meer verkocht en we verwachten wel minimaal zevenduizend seizoenkaarten te verkopen en dan heb ik het nog niet eens over de zakelijke kaarten. Buiten vorig seizoen met Covid zagen we de laatste jaren sowieso al een trend dat we steeds meer kaarten verkochten.'', zegt Wesley van der Stam, manager Publiekszaken van Sparta.

De Kasteelclub heeft met de achtste plek in de eredivisie en het bereiken van de play-offs om Europees voetbal een geweldig jaar achter de rug. Toch denkt Van der Stam niet dat dat de reden is voor de flinke toename, die wordt verwacht in verkoop van seizoenkaarten. "Wij hebben altijd wel een vaste kern, die ongeacht de prestaties een seizoenkaart aanschaffen en zagen dus de laatste jaren al een stijgende lijn. Het feit dat er versoepelingen aankomen helpt uiteraard ook mee dat mensen weer naar Sparta willen komen'', zegt Van der Stam.

Excelsior

Excelsior zal voor het derde jaar op rij zal gaan uitkomen in de Keuken Kampioen Divisie en net als Feyenoord hebben de Kralingers een teleurstellend seizoen achter de rug. Ook bij Excelsior gaan ze ervan uit dat ze ongeveer hetzelfde aantal seizoenkaarten van vijftienhonderd zullen verkopen als het afgelopen jaar. "Wij zitten nu redelijk op schema. Wij hebben nooit een enorme piek, maar de verkoop gaat altijd geleidelijk. We hebben niet het idee dat door de coronapandemie onze supporters ons de rug toekeren. Sterker nog mensen zijn juist positief dat ze naar alle waarschijnlijkheid weer naar het stadion mogen. We zagen bij die testwedstrijd tegen FC Dordrecht al dat de saamhorigheid onder onze supporters misschien wel is vergroot. Tot nu toe heeft al 70 procent zijn kaart verlengd'', aldus Vincent Wernke, perschef van Excelsior. Trainer Marinus Dijkhuizen zal komende maandag voor het eerst weer gaan trainen met Excelsior.

FC Dordrecht

FC Dordrecht verwacht zeker uit te komen op het aantal van 450 jaarkaarten, die vorig seizoen werden verkocht. Tot nu toe zijn er tweehonderd seizoenkaarten aangeschaft aan de Krommedijk. ''Wij hebben altijd voordat we al een speler hebben gecontracteerd zo'n 200 vaste fans, die al direct een seizoenkaart aanschaffen. Bovendien hebben we nu al tussen de vijftig en zestig extra businessclub stoelen verkocht, dus ik verwacht minimaal dat we de getallen van vorig jaar zullen halen wat betreft verkoop van seizoenkaarten'', zegt Hans de Zeeuw, de algemeen directeur van FC Dordrecht.

Onder de nieuwe trainer Michele Santoni start FC Dordrecht komende donderdag aan het nieuwe voetbalseizoen.