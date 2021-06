Zegen of een vloek: Rotterdamse raad evalueert omstreden verkeersexperiment

Voor de een een opluchting, voor de ander een doorn in het oog: de verkeersexperimenten in Rotterdam. De aanpak moet de stad veiliger, beter bereikbaar en autoluw maken. En bovendien de CO2-uitstoot terugdringen. Woensdag staan die experimenten op de agenda van de Rotterdamse raad.

Rotterdam heeft ambitieuze plannen om het autoverkeer in de stad te verminderen. Wethouder Judith Bokhove van Mobiliteit wil van fietsen en lopen de standaard maken. Op die manier hoopt ze dat Rotterdam, waar nu nog op meerdere plekken de EU-norm voor gezonde lucht wordt overschreden, schonere lucht krijgt.

De Maastunnelcorridor was het eerste experiment. Om aan de Europese eisen te voldoen, werd eind mei 2020 zowel op de Pleinweg als op de 's-Gravendijkwal een rijstrook afgesloten. Volgens de wethouder was dit niet alleen om aan de gestelde eisen te voldoen, maar ook om de geplande snelle buslijn van Zuidplein naar Rotterdam Centraal te kunnen realiseren. De vervolgstap was dat ook een rijbaan vanuit de tunnel richting de Pleinweg en de 's-Gravendijkwal een rijbaan werd afgesloten.

Bij het Kruisplein en Eendrachtsplein werd eenrichtingsverkeer ingevoerd. Dit moest er voor zorgen dat de omliggende wijken bereikbaar bleven voor bestemmingsverkeer.

Ook bij de Erasmusbrug werden maatregelen genomen. Daar werd de afslag vanaf het Vasteland richting de brug teruggebracht van twee naar één rijstrook. De andere strook werd afgesloten met een barrier en gebruikt voor fietsverkeer. Hetzelfde gebeurde ook aan de zuidzijde bij het Wilhelminaplein.

Het experiment was vooral gericht op fietsers en voetgangers. Verkeerslichten bleven nu langer op groen staan. Ook werd meer ruimte gecreëerd, zodat overstekende fietsers elkaar veilig konden passeren.

Het experiment had tot gevolg dat op de wegen vanuit het zuiden naar de Erasmusbrug drukte ontstond. Zo werd geklaagd over de drukte op de Posthumalaan en de Laan op Zuid. Ook is een gesprek geweest tussen wethouder Bokhove en de Wijkraad Katendrecht-Wilhelminapier over de drukte.

Het experiment aan de zuidkant van de Erasmusbrug eindigde half juli 2020.

Wethouder Bokhove kwam in juli 2020 met een positieve, tussentijdse evaluatie: Er was minder 'wijkvreemd' autoverkeer en de verkeersdoorstroming zou weinig last hebben van alle aanpassingen. Dat niet iedereen die mening deelde, werd snel duidelijk. Veel ondernemers en omwonenden ondervonden vooral hinder van alle aanpassingen.

Wijkraad Katendrecht-Wilhelminapier trok aan de bel. Volgens Leontine Vreeke was er sprake van één grote verkeerschaos bij de Posthumalaan. "Het was niet te doen om vanaf de Erasmusbrug de kop van Zuid op te gaan. Je stond daar gigantisch vast met enorme files, je kon de Wilhelminapier niet meer op of af. Een drama voor mensen die daar wonen."

De wethouder nam de noodkreet serieus en de verkeerssituatie werd aangepast. Toch bleef de onvrede over de experimenten aanhouden, want ook bij de Maastunnel waren problemen. “Dat experiment bij de Maastunnel zorgde voor gigantische files waardoor je moeilijk van Rotterdam-Zuid naar Noord kon gaan."

De gebiedscommissie Rotterdam Centrum sloot zich in een eerdere reactie daarbij aan. Volgens de commissie zorgen de aanpassingen voor gevaarlijke situaties, omdat mensen die te lang vaststaan, omdraaien en tegen het verkeer in terugrijden.

Ook de VVD Rotterdam herkent de ergernis van weggebruikers die genoeg hebben van de files. Zij gaan dan heel hard rijden over straten die daar niet voor zijn aangelegd.

Volgens René Segers (CDA) is het juist de bedoeling dat mensen zich ergeren aan de situatie. De files verleiden volgens hem mensen om op een andere manier te gaan reizen.

Ingrid van Wifferen (D66) kent de kritische geluiden, maar is ondanks dat positief over de experimenten. "Natuurlijk het is nog niet perfect, maar het gaat ook om experimenten. Bij de West-Kruiskade bijvoorbeeld waren mensen razend enthousiast!” En de ronkende auto’s, het sluipverkeer en de files dan? "Vergeet niet dat dat ook een tussentijds effect kan zijn van de maatregelen. Het kost tijd om gedrag te veranderen."

Vorig jaar hield Rijnmond een poll en daaruit bleek dat ruim 45 procent vond dat de gemeente moest stoppen met de experimenten.