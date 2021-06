Onderzoek naar combinatie van Janssen-prik met andere coronavaccins

Het Erasmus MC in Rotterdam en drie andere academische ziekenhuizen in het land gaan onderzoek doen of een tweede prik na een Janssen-vaccinatie nuttig is. Medewerkers van de ziekenhuizen die in eerste instantie één prik Janssen hebben gekregen, krijgen nog een prik van Janssen, Pfizer of Moderna.

Janssen is het enige vaccin in Nederland waarvan mensen maar één prik nodig hebben om beschermd te zijn tegen het coronavirus. Bij de andere zijn twee vaccinaties nodig voor bescherming. Door de toenemende circulatie van bepaalde varianten van het coronavirus is het mogelijk dat een aanvullende vaccinatie na één shot Janssen noodzakelijk is, stellen de onderzoekers.

Het is gebruikelijk dat twee keer hetzelfde vaccin wordt toegediend, maar volgens de onderzoekers zijn er meerdere redenen waarom het combineren van verschillende vaccins nuttig kan zijn. "Door het mixen van vaccins worden vaccinatiecampagnes flexibeler, kan het vaccinatieproces versneld worden en de impact van leveringsproblemen verminderd worden", zegt Hugo van der Kuy, hoofd Apotheek in het Erasmus MC.

Door de zeldzame bijwerkingen na vaccinatie met AstraZeneca is in een aantal landen al onderzoek gedaan na het combineren van twee verschillende vaccins. De eerste resultaten daarvan laten volgens het Erasmus MC zien dat op die manier ook een sterke afweerrespons wordt opgewerkt zonder ernstige bijwerkingen.

Het onderzoek van de Nederlandse academische ziekenhuizen wordt gedaan in samenspraak met huidige studies die lopen naar het combineren van verschillende vaccins. De onderzoekers voeren het uit onder ziekenhuismedewerkers en kijken daarbij of de combinaties veilig zijn en of er een goede afweerrespons wordt opgewekt. De eerste resultaten worden eind oktober verwacht.