Ov-bedrijven: 'Bouw van half miljoen woningen moet gepaard gaan met flinke investering in openbaar vervoer'

De grote openbaar vervoersbedrijven in ons land willen dat meer geïnvesteerd wordt in het ov in de plannen voor stedelijke vernieuwing. Dat staat in een oproep die onder meer is ondertekend door de RET en de NS. Het Forum voor Stedelijke Vernieuwing lanceerde dinsdag een plan voor de bouw van een half miljoen woningen voor 2040, om zo de woningnood in het land te bestrijden.

De ov-bedrijven steunen dit plan, op voorwaarde dat die bouw gepaard gaat met forse investeringen in de bereikbaarheid.

In de plannen wordt in totaal 142 miljard euro geïnvesteerd in de woningbouw in veertien gebieden met de hoogste woningtekorten, met daarbij hoogwaardig openbaar vervoer. Het Rijk draagt daar één miljard euro per jaar aan bij. Het gaat onder meer om de zuidelijke Randstad, Rotterdam en Dordrecht, maar ook om de omgeving van Amsterdam, Breda, Tilburg en Den Bosch. In de omgeving Rotterdam zal een van de grootste infrastructurele ingrepen de realisatie van een nieuwe oeververbinding zijn, staat in de plannen.

RET-directeur Unck is blij met die uitspraken, maar wil wel dat de overheid ook met geld over de brug komt. De RET heeft al langer plannen voor een nieuwe light-rail-verbinding naar Dordrecht en de automatisering van de metro. "Het is goed om te zien dat nu ook de woningbouwsector uitdrukkelijk oproept om de woningbouwopgave onlosmakelijk te verbinden aan een schaalsprong in het ov."