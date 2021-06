Ranger Rob heeft eindelijk plek voor zijn tropische dieren, maar nu is het geld bijna op

Het is maandag als Rob's telefoon rinkelt. Het zijn de Landelijke Inspectiedienst en politie die met de handen in het haar zitten. Ze hebben hulp nodig. Wat moeten ze aan met twee meterslange verwaarloosde wurgslangen? De dieren zijn gevonden in een woning. Maar waar moeten ze heen? En hoe krijgen ze die eigenlijk het huis uit?



Rob weet gelukkig raad. Met zijn spullen rukt hij meteen uit naar het huis in Rotterdam. "Het was erg wat ik daar zag. Geen warmtelampen, een armzalig bakje water, een vieze betonnen vloer en vliegen. De eigenaar was weg, De agenten hebben ook niet dagelijks te maken met zo'n situatie en dachten: wat moeten we hiermee? De inspectie kent mij goed. Vandaar dat ze mij belden."



Rob van der Graaf haalt een van de verwaarloosde wurgslangen uit de woning. | Foto: Rob van der Graaf



Rob's missie is duidelijk. "Ik ga de kamer in en dan is het gewoon een kwestie van pakken." Kloppend hart? "Nee hoor, voor mij is dat gewoon dagelijkse kost", lacht Rob nu, twee dagen later. De bruine tijgerpython en de Taiwanese rattenslang zijn inmiddels bijgevoerd en opgewarmd en komen weer op krachten bij Rob. Uiteindelijk zal een definitief besluit worden genomen of ze de rest van hun leven slijten bij Rob of dat ze een definitief ander adres krijgen.





Rob is blij met de klus, want dit is één deel van het werk dat hij wil doen. Tropische dieren redden uit benarde situaties. En deze dieren vervolgens, waar mogelijk en diervriendelijk, inzetten voor educatie. Denk aan bijvoorbeeld de Zeehondencrèche in Pieterburen.



Zeker met de vermoedelijke aanscherping van de wet op het houden van exotische dieren verwacht hij meer slangen, leguanen en bijvoorbeeld spinnen die op straat komen te staan. Rob zegt dat de Stichting Aap en de lokale fractie van de Partij voor de Dieren in Dordrecht zijn werk roemen. Ook de Inspectiedienst zou graag met hem samenwerken. Hij kreeg in het verleden al de zorg over diverse dieren in het nauw.



De bruine tijgerpython is zijn tijdelijke verblijf tijdens de reis. Hij krijgt een eigen terrarium. | Foto: Rijnmond



De slangen zijn een opsteker die Rob goed kan gebruiken, want de weg van hobbyisme naar een professionele mini-zoo met opvangfunctie mag je gerust lang en moeizaam noemen, erkent hij. Meermaals dacht Rob een geschikte locatie en vergunning binnen te hebben, maar telkens ging het mis. Hij verkocht zijn woning waar hij de dieren hield en verkaste naar een loods. Ook daar moest hij weg wegens sloop. Nu huurt hij een mooie hal aan de rand van Dordrecht met weiland ernaast voor wat extra ruimte.

Het is even afwachten of alle lichten nu wel op groen gaan. De gemeente gaf al eerder aan in een reactie 'constructief te willen meedenken', maar geen bestemmingsplannen te kunnen negeren. Er is op de nieuwe locatie in ieder geval geen sprake van bebouwde kom of een bedrijfsterrein en dat scheelt. De gemeente heeft Rob gevraagd en architect in de arm te nemen en dat heeft hij gedaan. De dieren hebben inmiddels een plek gekregen in de hal en worden permanent voorzien van de juiste hoeveelheid warmte en hun natje en droogje.



Kosten lopen op

Van der Graaf heeft gouden handjes en dat is voorlopig zijn redding. De rekeningen lopen namelijk fors op. "De energierekening is al gauw vijfhonderd euro per maand. En dan komen alle voeding, de architect, huur, kosten voor een vergunning er nog bij."

Rob is momenteel zestien uur per dag bezig in de hal. De uitgaven zijn talloos, inkomsten zijn er vrijwel niet. Eén geluk: hij heeft twee huizen zelfstandig en professioneel opgeknapt en op een goede manier verkocht. "Maar ook dat geld is nu op."



Zoals altijd nieuwsgierig: een van de stokstaartjes | Foto: Rijnmond



Daarom is het nu echt alle hens aan dek. Van der Graaf wil niets liever dan zijn droom waarmaken. "We kunnen hier straks schoolklassen ontvangen en ze voorlichting geven over deze dieren. Of hobbyisten vertellen hoe je ze op een goede manier houdt. Want toestanden zoals deze week met de slangen, dat moeten we echt voorkomen."





Daarom heeft 'Ranger Rob' een dringende vraag aan iedereen die de 'Zorg Zoo' een warm hart toedraagt. "Kom helpen of doneer. Dat is waar ik mee verder kan. Handjes en geld is wat ik nodig heb." Zelf verzekert hij dat hij alles zal geven om de verwaarloosde exotische dieren een goed thuis te geven. En aan zulke opvangplekken is in Nederland een tekort.



