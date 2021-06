Concert at Sea komt naar Rotterdam Ahoy met indoor festival

De concertreeks Concert at Sea maakt een uitstapje naar Rotterdam. Op zaterdag 13 november is het nieuwe festival 'HIER', van de organisatoren van Concert at Sea, in meerdere zalen in Ahoy.

Het indoor festival begint om 15:30 uur en duurt tot middernacht. Onder meer Bløf, Racoon, Suzan & Freek, Ronnie Flex en Maan treden op. Daarnaast is er een culinair dorp ingericht met foodtrucks, wijn en bier. Het precieze tijdschema wordt later bekend gemaakt.

De kaartverkoop start aanstaande vrijdag. De minimumleeftijd is 12 jaar. Jongere kinderen kunnen mee onder begeleiding van een meerderjarige.

Concert at Sea is normaliter elk jaar op de Brouwersdam. Net als in 2020 gaat het festival in 2021 niet door. Concert at Sea schuift door naar 30 juni en 1 en 2 juli 2022. Wel is er dit jaar een online variant.