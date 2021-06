Dubbeldam-bord na verdwijning op mysterieuze wijze weer terecht: 'Groetjes, Pakjespiet'

Het bord, waarmee wordt aangegeven dat de bebouwde kom van een gemeente begint, stond sinds 2014 op het Damplein. Hans Berrevoets was zeven jaar geleden een van de initiatiefnemers van het bord. Hij sprak vorige week bij RTV Dordrecht zijn vermoeden uit dat het bij wijze van grap is gestolen. "De gemeente is hier nog met twee man gaan zoeken, of het misschien ergens in de bosjes lag. Het is vast iemand geweest die het graag wil hebben, maar het heeft verder weinig waarde. Ik zou het niet in mijn woonkamer ophangen, daarvoor is het te groot. Maar het heeft wel betekenis voor Dubbeldam natuurlijk. Het hoort hier."

Zondag was het bord voor even terug op zijn plek. Omdat het was vastgemaakt met plakband en daardoor nog steeds kwetsbaar was voor dieven, hebben bewoners het veiliggesteld en naar de gemeente gebracht. Die zal op een later moment het bord terugzetten, met nieuwe boutjes.

Overigens is hiermee het mysterie nog niet opgelost. Het informatiebord met daarop de geschiedenis van Dubbeldam is nog steeds spoorloos verdwenen.