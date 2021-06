Feyenoord nog zeker vier jaar verder met multisportverenigingen

Feyenoord Handbal in actie tegen Quintus 2 in februari 2020 | Foto: rijnmond

Vanaf 2019 werken Feyenoord Futsal, Feyenoord Handbal en Feyenoord Basketbal al samen met de voetbaltak van Feyenoord en zijn ze aan het ontdekken waar de kansen en mogelijkheden liggen om de organisaties op elkaar aan te laten sluiten. Nu willen ze een volgende fase in. Die stappen zijn vooral op sociaal-maatschappelijk vlak. Door meerdere sporten te introduceren binnen de diverse projecten en initiatieven die Feyenoord tot dusver ontplooide in Rotterdam-Zuid, kon Feyenoord kinderen en jongeren kennis laten maken met een uitgebreid sportief palet. Op die manier is de club erin geslaagd om andere doelgroepen aan te spreken, en niet alleen die kinderen en jongeren die interesse hebben in voetbal.