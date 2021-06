Mannen kweken hennep in beschermd natuurgebied Strijensas

Een agent en boswachter ontdekten half mei de hennepkwekerij op de Zeehondenplaat, dat onderdeel uitmaakt van het beschermde natuurgebied. Dit deel is - in tegenstelling tot de rest van het natuurgebied - niet toegankelijk voor publiek. Aangezien de verdachten De Zeehondenplaat wel in zijn gegaan én bezig waren met de opbouw van een hennepkwekerij besloot Team Milieu een onderzoek te starten.

Uit een observatie bleek dat twee mannen het gebied op verschillende dagen bezochten. Daarbij hielden ze zich bezig met het verzorgen van de hennep. Vorige week konden ze uiteindelijk op heterdaad worden aangehouden, meldt de politie dinsdag. In totaal zijn ruim honderd hennepplanten in de grond en ruim tachtig kleine hennepplanten in kweekbakjes gevonden. Ook vond de politie spullen die gebruikt worden bij het verzorgen van de planten.

Een deel van de kwekerij in natuurgebied De Oeverlanden | Foto: Politie

De planten zijn direct vernietigd. De verdachten zijn twee dagen verhoord door de politie. De zaak is overgedragen aan het Openbaar Ministerie. De mannen zullen vervolgd worden voor het overtreden van de Wet natuurbescherming en de Opiumwet.

Het is niet voor het eerst dat De Zeehondenplaat in Strijensas gebruikt is voor het kweken van hennep. Op dezelfde locatie is in 2018 ook al een kwekerij aangetroffen.