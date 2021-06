Celstraf voor ontuchtige ex-politieman uit Molenlanden

De politieman kwam met jongens in contact via games | Foto: Rijnmond

De man hield onder meer logeerpartijen bij hem thuis waarbij games werden gespeeld. Volgens de rechter heeft hij een minderjarige jongen gezoend en geknuffeld. Verder heeft hij naaktfoto's uitgewisseld met een 11-jarige jongen, met wie hij online games speelde.



Als politieman heeft de verdachte voor kennissen en familie gegevens opgehaald uit de politiesystemen, wat ook verboden is. Behalve de celstraf is behandeling opgelegd en hij mag voorlopig niet werkzaam zijn in functies waarbij hij met minderjarigen te maken heeft.



De rechter komt op een wat lagere straf uit dan justitie had geëist omdat 'grooming' en een deel van de ontucht niet bewezen is.