Loonwerkers mogen niet over Botlekbrug en moeten elke dag tientallen kilometers omrijden: 'We zijn geen cowboys'

Sinds de Botlekrug in 2015 werd gerenoveerd, zijn de tractoren niet meer welkom. De langzame baan is nu alleen nog voor fietsers, terwijl voor de renovatie wel een plek op de brug was beloofd. “De verbinding is weg en nu worden we verplicht om om te rijden via Spijkenisse”, legt loonwerker Dennis van der Ernt uit. “We moeten de hele Groene Kruisweg uitrijden tot aan Zwartewaal om op ons werk te komen. Dat is voor ons een rit van bijna dertig kilometer.”

Omrijden veroorzaakt overlast

De loonwerkers moeten niet alleen een stuk omrijden, de trekkers moeten ook door drukke straten heen waar veel verkeer is en veel fietsers rijden”, legt Dick Klok van de branche-organisatie uit. “Dus het kost veel extra arbeid en economisch gezien is het niet verantwoord om het zo te doen. Ook voor het milieu is het niet goed, want we willen minder uitstoten.”

“Je veroorzaakt een hoop onnodige overlast voor de andere weggebruikers”, vertelt Van der Ernt, terwijl er een hele sliert met auto’s achter zijn trekker rijdt. “Dit is dagelijkse kost en dat was niet nodig geweest.”



Onbegrip

“In het beginsel heeft de bouwer steeds aangegeven dat er een baan voor langzaam verkeer zou komen. Die ligt er ook. Ze hebben die situatie een beetje aangepast en nu zit alles op één baan. Dat vinden ze nu te gevaarlijk", zegt hij verontwaardigd.





Van der Ent: “De chauffeurs zijn niet zomaar mensen die je van straat plukt. Die hebben een rijbewijs en die zijn gecertificeerd. Want dat ben je verplicht als je werkt in het Europoortgebied. Het zijn geen cowboys die eroverheen rijden en je hebt altijd met fietsers te maken. Zo simpel is dat."

De zaak bij de Raad van State dient na de zomer.