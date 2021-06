Feyenoord heeft met Noorse rechtsback Pedersen tweede aanwinst binnen

Feyenoord heeft zich versterkt met Marcus Holmgren Pedersen. De Noorse rechtsback komt over van Molde FK en heeft een contract voor vijf seizoenen getekend in de Kuip. Feyenoord was op zoek naar een rechter-verdediger aangezien Bart Nieuwkoop vertrokken is en Lutsharel Geertruida vanwege een operatie voorlopig uit de roulatie is. Bovendien wil de nieuwe trainer Arne Slot Geertruida ook inzetten als centrale verdediger.

De 20-jarige Pedersen debuteerde op 18-jarige leeftijd in het eerste elftal van Tromsø en is jeugdinternational. De Scandinaviër is met Molde nog actief in de Noorse competitie en sluit daardoor pas begin juli aan bij Feyenoord. Pedersen is na Guus Til de tweede versterking bij Feyenoord, dat maandag onder Arne Slot aan het nieuwe seizoen is begonnen.

Pedersen staat bij Feyenoord tot de zomer van 2026 onder contract en is niet de eerste Noor die clubkleuren van Feyenoord zal verdedigen. Met Roger Albertsen, Omar Elabdellaoui en Harmeet Singh stonden er al drie Noren onder contract in de Kuip. Bij Feyenoord komt Pedersen zijn landgenoot Sondre Skogen tegen die in de voorbereiding van Arne Slot een kans krijgt op een plek in de selectie.