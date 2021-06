Trainer Henk Fraser langer bij Sparta

Fraser is bezig aan zijn vierde seizoen als trainer van Sparta. Met die club promoveerde hij in 2019 naar de eredivisie., door in de play-offs te winnen van De Graafschap.

Afgelopen seizoen werd Fraser knap achtste met Sparta en kon het dromen van de Conference League. In de eerste ronde van de play-offs om Europees voetbal verloor Sparta van Feyenoord.

Later meer.