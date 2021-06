Trainer Henk Fraser langer bij Sparta: 'Stap zetten naar structureel linkerrijtje'

Fraser is bezig aan zijn vierde seizoen als trainer van Sparta. Met die club promoveerde hij in 2019 naar de eredivisie door in de play-offs te winnen van De Graafschap.

''We hebben het natuurlijk gehad over de afgelopen drie jaar", reageert Fraser. "Henk van Stee en ik hebben drie jaar geleden gefilosofeerd over welke stappen we wilden maken. "

Afgelopen seizoen werd Fraser knap achtste met Sparta en kon het dromen van de Conference League. In de eerste ronde van de play-offs om Europees voetbal verloor Sparta van Feyenoord.

"De achtste plek van vorig seizoen is iets wat we gaan proberen voort te zetten. Om stappen te zetten tot het linkerrijtje. Daar zijn we nog ver vandaan, maar die uitdaging willen we graag aangaan."

De bal heeft nog niet eens gerold en Fraser heeft zijn contract al verlengd. "Als iets goed aanvoelt, waarom langer nadenken?", laat hij weten. ''Het zijn realistische uitdagingen. Of ik niet een stap hoger wil? Dat kan ook met Sparta."