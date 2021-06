18 jaar cel geëist voor moord op Poolse man in Berkel en Rodenrijs

De verdachte is de 31-jarige Kamil C. uit Boskoop. Hij is ook van Poolse komaf en is een voormalig huisgenoot van Todorowicz. Volgens justitie hebben beide mannen ruzie gehad. Todorowicz zou geld uit de portemonnee van Kamil C. hebben gestolen en die wilde op zijn beurt de ander met een honkbalknuppel te lijf gaan. Dat was een week voor het drama.



De verdachte zou zijn verhuisd, uit angst voor Todorowicz. In een afgeluisterd gesprek zegt hij: "Hij wilde mij naar het bos meenemen. Hij was stoned, hij wilde me vermoorden, man."



Uit camerabeelden en telefoongegevens blijkt dat Kamil C. in de nacht van 8 juli naar de A.H. Verweijweg gaat, in het bezit van een metalen staaf. Die ochtend wordt het slachtoffer dood op de bank gevonden.



De patholoog heeft vastgesteld dat er veel geweld is gebruikt. Een stuk schedelbot steekt naar buiten en onder de bank wordt een stukje botweefsel aangetroffen. Justitie spreekt van een 'brute en lafhartige aanval' op een man die in zijn slaap is overvallen.



Justitie gaat uit van moord, gepleegd door een man 'die zijn gram wilde halen' na de eerdere ruzie. De vertrouwenspersoon van de verdachte zegt in een telefonisch gesprek ook dat de moord gruwelijk was. "Hij heeft hem kapot geslagen, in stukjes gescheurd, godverdomme. De Pool is de pijp uit."



Kamil C. heeft lange tijd gezwegen en altijd ontkend. Hij beaamt dat hij de bewuste nacht in Berkel is geweest maar zegt dat hij wiet wilde verkopen om aan benzinegeld te komen. Justitie vindt dat een ongeloofwaardig verhaal, mede vanwege het tijdstip van half drie 's nachts.



De metalen staaf is teruggevonden in een waterbassin naast het huis aan de A.H. Verweijweg. Daarop zijn haren van het slachtoffer gevonden maar geen DNA van de verdachte.



Justitie zag de 31-jarige Mateusz G. lange tijd als medeverdachte maar uiteindelijk is vrijspraak gevraagd omdat er onvoldoende bewijs is. De man is al langere tijd op vrije voeten. Hij woonde bij het slachtoffer in Berkel en Rodenrijs, samen met tien andere Polen en een man uit Litouwen.



De rechter in Rotterdam doet op 6 juli uitspraak.