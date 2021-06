Twee Zilveren Griffels voor Rotterdamse kinderboekenschrijver Edward van de Vendel

De Rotterdamse kinderboekenschrijver Edward van de Vendel is dubbel in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de Zilveren Griffels . Hij won in de categorie tot 6 jaar met zijn boek 'Er lag een trommeltje in het gras'. In de rubriek 'informatief' kreeg hij een griffel voor het boek 'Gloei'.