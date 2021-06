Veel meer mountainbikers op hun snuit: 'Mensen weten niet waar ze aan beginnen'

Ruim tien jaar geleden begon Levi van der Voort met deze sport. "Voornamelijk voor mijn plezier, als hobby. En dan ga je eigenlijk vanzelf op je snuit." Inmiddels is hij een van de mountainbike instructeurs bij 'Outdoor Valley' in Bergschenhoek. Hij staat niet te kijken van het grote aantal ongelukken onder (voornamelijk) beginners. "We merken dat heel veel mensen wel willen mountainbiken, maar niet goed weten waar ze aan beginnen." Met clinics en cursussen kun je wijzer gemaakt worden, maar Levi geeft alvast een paar handige tips.

Let op je pedalen

Levi: "Eén pedaal laag en één pedaal hoog? Doe dat niet! Als je de bocht doorgaat opteer je ervoor om onderuit te gaan. De basishouding zit 'm er altijd in dat je je pedalen op dezelfde hoogte hebt."

Remmen

Ook fijn om te weten is hoe je niet over de kop gaat. Levi: 'Mensen knijpen vaak te hard in de rem. Als een soort 'aan-uit'-handeling. Maar, dan ga je juist slippen. Naar beneden komt je voorrem er ook bij kijken. Dat is je linker rem. Met beleid je remmen gebruiken en je gewicht áchter je fiets houden."

Oefenen dus. En de laatste tip heeft misschien wel de meeste invloed op veilig rijden..

Ver vooruit kijken

Levi: "Kijk de bocht in. Wees niet bang om dan de controle te verliezen." Het tegendeel is namelijk waar. "Als je goed door de bocht kijkt en niet bezig bent met waar je bent, maar waar je wil zijn dan gaat het je veel makkelijker af."

En tot slot....maak je fiets schoon na een stoere rit. Levi:"Het helpt zeker om ongevallen te voorkomen. Gebreken aan de fiets zorgen voor valpartijen. De bewegende onderdelen zoals je ketting en remmen moet je altijd goed onderhouden. Doe je dat niet, dan heb je een moment dat de ketting bijvoorbeeld kan breken en je een valpartij in kan gaan."

Na waarschuwingen tegen valpartijen even positief afsluiten met de liefde voor de sport. Levi: "Mountainbiken is een avontuurlijke sport. Qua intervaltraining is het een goede uitdaging. En het is eigenlijk ook altijd in de natuur. Ja, dat maakt mij heel blij."