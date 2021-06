Rotterdamse marathon was 'ruwe diamant die nu schittert', zegt vertrekkend directeur Mario Kadiks

Dinsdag werd bekend dat de veertigste editie de laatste zal zijn voor Kadiks en hij op eigen verzoek een adviseursfunctie krijgt binnen het bedrijf Golazo Sports dat de Rotterdamse marathon organiseert.

In al die jaren is er veel veranderd bij de Rotterdamse marathon, met name als het gaat om de beleving van het hardloopevenement. “In het begin draaide het voornamelijk om de tijd die de deelnemer neerzette tijdens het evenement.”, legt Kadiks uit. “De mensen die eraan meededen waren lid van een atletiekvereniging. Nu zie je dat veel meer mensen het fantastisch vinden om mee te doen om meerdere redenen.” Zo is de Marathon van Rotterdam volgens Kadiks voor veel mensen een ‘bucketlist-item’. “Mensen doen mee voor de sfeer, de finish, voor de start met Lee Towers en voor het kippenvel dat het oplevert.”

Vrouw rent Rotterdamse marathon. | Foto: Sjoerd Tullenaar

Daardoor is de prestatie van deelnemers meer naar de achtergrond geschoven, zegt hij. “De gemiddelde eindtijden zijn langzamer geworden. Mensen hebben meer keuzes en gaan naast hardlopen bijvoorbeeld ook fietsen en wandelen. Daarnaast hebben ze een drukker leven, waardoor ze minder tijd hebben om voor een snelle tijd te trainen. Mensen zeggen: Oké, ik leg me daar bij neer. Ik kan niet meer zoveel trainen, maar ik vind het gewoon fantastisch om mee te doen.”

Ruwe diamant die nu schittert

Dat de Rotterdamse marathon zo groot is geworden, komt voor Kadiks niet onverwacht. “We hebben er alles aan gedaan om het zo ver te krijgen. Het is fijn om te constateren dat het gelukt is. We zijn begonnen met een ruwe diamant, die zijn we gaan slijpen en poetsen. We hebben elke keer weer dingen veranderd en verbeterd. Daardoor is die diamant is alleen maar mooier geworden in de loop van de tijd.”

Atleet kust medaille Rotterdamse marathon | Foto: Pim Ra

Kadiks is trots op het feit dat de Rotterdamse marathon nu uit zoveel facetten bestaat en zoveel mensen in beweging brengt. “De stad Rotterdam draagt ook bij aan de grootheid van de marathon: de mensen, de beleving, de energie en de ‘You’’ll never walk alone’, gezongen door Lee Towers. Het is de totaalbeleving. Ik krijg nog steeds kippenvel als ik mensen gespannen aan de startlijn zie staan, van de ontlading bij het startschot en van al die lopers die aangemoedigd worden door heel veel mensen langs het parcours. Dat zijn wel dingen die mij altijd heel blij maken.”

En dat is misschien wel de reden waarom hij dit al 35 jaar doet. "Wij vinden het fantastisch om de deelnemers en de toeschouwers een mooie dag te bezorgen en ze het gevoel te geven van: ‘Wanneer is hij weer?’. Dat blijft mij boeien en bezighouden en dat zal nooit veranderen.”

Rotterdamse marathon | Foto: Luka de Kruijf

Marathonweek?

Hoewel de Rotterdamse marathon volgens Kadiks al redelijk is doorontwikkeld en de stad met haar ondernemers 30 tot 35 miljoen euro per editie oplevert, ziet hij nog meer groeimogelijkheden voor het evenement. “Als we naar de toekomst kijken dan denk ik aan meerdere dagen. Je zou kunnen denken aan een marathonweek met allerlei activiteiten."

We zien volgens Kadiks, mede door de coronacrisis, steeds meer in hoe belangrijk bewegen is. "Onze missie is om iedereen dertig minuten per dag te laten bewegen en je ziet dat een evenement als de marathon een aanzuigende werking heeft op mensen die willen bewegen.”

Wat dat betreft liggen er volgens hem dus nog kansen voor de Rotterdamse marathon. Ook hoopt hij dat er in de toekomst nog meer beleving langs het parcours komt en dat de marathon nog meer met de wijken kan doen zodat echt iedere plek langs het parcours bezet is.

Supporters bij de Rotterdamse marathon | Foto: Bart Hoogveld

Verplaatsen start gouden zet

Op de vraag wat Kadiks zijn mooiste moment in die 35 jaar was, weet hij geen antwoord te geven. Het zijn er simpelweg te veel. Maar één van de mooiste momenten noemt hij het verplaatsen van de start naar de Erasmusbrug.

“De Rotterdamse marathon startte al 34 jaar voor het Stadhuis op de Coolsingel, doordat die anders werd ingericht moesten we verhuizen", legt hij uit. "We hebben toen van een bedreiging een kans gemaakt en de start verplaatst. Als je verzint om met tienduizenden deelnemers te starten bij de Erasmusbrug, dan denk je: ‘Hoe gaat dit uitpakken?’.

Maar toen het startkanon ging en ik heel die brug vol zag staan met mensen met vlaggetjes en deelnemers, dacht ik: 'Wauw!' Dit is echt ongelofelijk!’ Een journalist zei live op de radio: 'Wat een feest! Dit hebben we nog nooit meegemaakt!'. Iedereen was in extase."

De start van de Rotterdamse marathon bij de Erasmusbrug. | Foto: Luka de Kruijf

Door te starten bij de Erasmusbrug wordt de loper volgens Kadiks met open armen ontvangen als hij van start gaat. Die gastvrijheid van Rotterdam, dat zal me altijd bijblijven. Kippenvel…”

Laatste keer

Na de veertigste editie in oktober dit jaar legt Kadiks zijn functie als directeur van de Rotterdamse marathon neer, maar blijft hij op de achtergrond nog wel betrokken bij de marathon. Over zijn afscheid is hij daarom bescheiden. “Het is voor mij een geslaagde afsluiting als iedereen weer met een glimlach naar huis gaat en met het gevoel dat dit een beleving was die ze niet hadden willen missen."