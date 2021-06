'Ouders hardhandiger tegen peuter tijdens eerste lockdown'

De coronapandemie heeft voor meer huiselijk geweld gezorgd in gezinnen met peuters. Het aantal ouders dat aangaf hun kind door elkaar te schudden steeg met 10 procent. Dat blijkt uit onderzoek naar de eerste lockdown door onder meer het Erasmus MC in Rotterdam.

Volgens de onderzoekers scholden ouders hun kinderen ook vaker uit dan voor de pandemie. "De vergelijking toont aan dat de omstandigheden tijdens de lockdown door covid-19 de kans op hardhandig ouderschap hebben vergroot’, vertelt hoofdonderzoeker Pauline Jansen.

Vooral door elkaar schudden en verbale agressie kwamen vaker voor tijdens de eerste coronalockdown in Nederland. Jansen: "Dit is zorgelijk, want dit betekent dat er een groter risico op emotionele en fysieke kindermishandeling is tijdens een lockdownsituatie."

'Coronamaatregelen ingrijpend'

Ruim 200 Nederlandse ouders met een peuter van 3 jaar rapporteerden over hun opvoedingsgedrag in april en mei 2020. Deze gegevens werden door gedragswetenschappers vergeleken met die van een vergelijkbare groep van ruim 1000 ouders die al voor de coronacrisis deelnamen aan het Generation R-onderzoek van het Erasmus MC.

Het onderzoek tijdens de lockdown richtte zich op ouders van peuters, omdat opvoeden tijdens de peutertijd lastig kan zijn voor ouders, bijvoorbeeld als een kind driftbuien heeft of niet luistert. Bij sommige ouders kan ongehoorzaam gedrag een hardhandige reactie uitlokken. "Dit lijkt dus meer te gebeuren in een ongekende situatie zoals de lockdown, waarin ouders gedwongen thuiswerkten en moesten multitasken, omdat de kinderen ook thuis moesten worden opgevangen vanwege de sluiting van kinderopvang en scholen", zegt Jansen.

Omdat de cijfers voor kindermishandeling al jaren stabiel zijn, bevestigen de cijfers het onderbuikgevoel van de wetenschappers dat de coronamaatregelen in veel gezinnen bijzonder ingrijpend waren.