Dit zijn de grootste bezwaren van supporters tegen Feyenoord City

Supporter Mischa van der Waard was zaterdag de eerste spreker. Hij hield een vurig pleidooi dat het nieuwe stadion er moest komen. Het zou een 'vliegwiel' zijn voor de club en de stad. Deze voorstander vindt de plannen solide en realistisch. De risico's van het hele project zijn volgens hem ook voldoende afgedicht.

Alle andere insprekers dachten daar heel anders over. Zij noemen de gepresenteerde cijfers veel te rooskleurig.

Business case

Neem bijvoorbeeld de enorme kosten. Supporter Frank Ingenbleek: "Het stadionplan van Feyenoord City bevat alle risicovolle ingrediënten van het lange rijtje reeds bekende financiële faalprojecten in Rotterdam". Velen zijn bang dat als Feyenoord dit doorzet, dit niet de vooruitgang wordt die de club zo graag wil hebben. Ingenbleek: "De totale omzet zou 108 miljoen euro per jaar moeten zijn. Ter vergelijking; de Arena heeft 61 miljoen. Alleen als deze zeer optimistische aannames werkelijkheid worden, kan Feyenoord een performance fee ontvangen van 25 miljoen euro. Het 'worst case scenario' levert maar 17,5 miljoen euro op."

Een andere inspreker omschreef het als een stadion 'dat wij niet willen, te duur is en gedoemd te mislukken'. Er werd ook verwezen naar Stockholm waar een soortgelijk project is opgezet. Conclusie van de tegenstanders: het is mislukt, te duur en er komt te weinig publiek. Regelmatig werd er tijdens de bijeenkomsten voorgesteld om een nieuw stadionplan te maken. Maar dan wel een betaalbaarder en kleiner. Of toch renovatie van de Kuip.

Over de begrote aantallen bezoekers zijn de supporters het ook niet eens. Ze vinden dat dat veel te positief wordt neergezet. "Meer dan 50 duizend gemiddeld per wedstrijd?, vroeg een aantal insprekers zich hardop af. "Die aantallen zijn nog nooit gehaald, waarom nu wel? Dat er ook meer Europese wedstrijden begroot zijn, kon inspreker Dimitri van Kleef zich niet voorstellen. "Ik weet niet wie die businesscase in elkaar heeft gezet, maar ik vermoed dat deze persoon Feyenoord nog nooit heeft zien voetballen."

Er waren ook twijfels over het aantal bezoekers voor de rondleidingen. Ook die zouden veel te hoog zijn begroot. En een horeca-omzet die verdriedubbelt? Dat geloven de tegenstanders niet. "De enige manier die ik zou kunnen verzinnen om dit te realiseren is om in de hele Kuip eindelijk eens echt bier te verkopen", aldus een supporter

Joost Iding uit Rotterdam: ". Ik heb zoveel zorgen dat ik m’n seizoenkaart niet ga verlengen, omdat ik niet kan aanzien hoe de club met mijn geld blijft meewerken aan haar eigen ondergang. En dat doet pijn, want naar Feyenoord in De Kuip is het mooiste dat er is."

Veel fans zeggen niet pertinent tegen nieuwbouw te zijn, maar wel tegen dit plan. Zo ook Jeffrey Braad, een supporter uit Zoetermeer. Hij heeft al jaren een seizoenkaart en is vrijwilliger bij FSV de Feyenoorder. "Beste raadsleden, Feyenoord is een club die op bijstandsniveau leeft en in een Ferrari wil rijden. Er is geen geld en heel het stadion plan is FUGAZI. Veel woorden, maar geen daden".

mobiliteitsplan

Een punt waarover ook veel over werd geklaagd, is het mobiliteitsplan. Vele supporters die met de auto van buiten Rotterdam komen, zien het niet zitten om straks ook nog een deel van de reis naar het stadion met bussen te worden vervoerd. Inspreker Daniel Grotenboer: "Die mensen zie ik straks niet met een verplichte P&R-kaarten komen op een donderdagavond om 21:00 uur".

Bob Dijkgraaf is één van die fans die met de eigen auto komt. "Of het nu gaat over een dergelijk plan in de Kuip of in een nieuw stadion gaat; ik ben erop tegen. Ik parkeer mijn auto op een kwartier lopen van het stadion en die wandeling hoort bij mijn ritueel. Na een nederlaag duik ik graag de bioscoop in om rustig te worden. Het zijn vrijheden die ik als supporter van afstand nodig heb en waar ik geen afstand van wil doen. Of het nu gaat om combiregelingen of het openbaar vervoer; beide situaties zijn voor mij en de mensen om me heen onwenselijk".

Vincent van Iersel ïs een supporter uit het zuiden van het land en heeft ook bedenkingen bij de verplichte combikaarten en parkeren op afstand. "Je wilt 10 duizend mensen met de bus laten komen? Dan heb je dus 200 bussen nodig. Waar zet je die neer?"

Draagvlak

Feyenoord heeft volgens veel insprekers te weinig draagvlak gecreëerd onder de supporters. Er was veel te weinig communicatie, vinden ze. En ze voelen zich niet serieus genomen. "Feyenoord zegt namelijk constant dat de participatie op orde is, maar antwoorden doen ze niet. Als ze al reageren, ontwijken ze de vragen of liegen ze, zoals ze afgelopen vrijdag ook hier keihard in uw gezicht hebben gelogen. Nooit is ons gevraagd wat wij willen, terwijl dat is waar het om zou moeten gaan. Constant worden we van het kastje naar de muur gestuurd en dat frustreert", zei een van de insprekers dinsdag.

Bob Dijkgraaf: " Vragen waar geen antwoord op komt. Feyenoord stuurt je door naar Feyenoord City en Feyenoord City reageert niet. Het contactformulier is er slechts voor de bühne en de Q&A-pagina is al twee jaar niet meer bijgewerkt. Liever viel ik u hier vandaag niet mee lastig, maar ik hoop dat u begrijpt dat dit voortkomt uit wanhoop.

Wat vindt de politiek?

Feyenoord-directeur Mark Koevermans zegde vrijdag zijn afspraak met de raadsleden af en stuurde directeur Vollebregt van het nieuwe stadion. Inmiddels heeft Koevermans de gemeente laten weten komende donderdag toch langs te komen voor een gesprek met de raadsleden.

De insprekers zijn blij dat de gemeenteraad van Rotterdam wél naar hun bezwaren heeft willen luisteren. Maar hoe kijken de raadsleden nu terug op alle presentaties van supporters.? GroenLinks en 50Plus wijzen op de grote betrokkenheid en deskundigheid van supporters tijdens de sessies . Wat hen vooral opviel, was de kritiek op participatie.

Dennis Tak van de PvdA: "Juist van de meest loyale fans had ik wel verwacht dat die beter betrokken zouden zijn geweest bij het voortraject. Ik denk dat ze daar ook een deel van het draagvlak hadden kunnen creëren."

Leefbaar Rotterdam fractievoorzitter Robert Simons vindt het vreemd dat de wethouder en de vertegenwoordigers van Feyenoord steeds zeggen dat ze in gesprek zijn, maar dat als je het de supporters vraagt, blijkt het niet zo te zijn. "Daar hoor je juist: Als we kritisch zijn, worden we weggestuurd".

Maurice Meeuwissen van de PVV: "Dit stadion wordt gebouwd voor de bobo's en het grote geld. Voor prestige! Niet voor de club, niet voor de Feyenoordsupporters. Triest".

Christine Eskes van het CDA zegt dat ze de vragen van de supporters komende donderdag aan de directie van Feyenoord gaat voorleggen om nu eens een duidelijk antwoord te krijgen.

Gerben van Dijk van de CU/SGP stelt dat hij ook van andere supporters berichten krijgt dat de communicatie wél goed loopt. "Dat maakt mij wiebelig. Wat is nu goed om te doen?". Dennis Tak van de PvdA denkt na of er misschien toch niet gewoon een nieuwe enquête moet komen.

Jeroen Postma van GroenLinks laat weten nog steeds kritisch op het project te zijn en zegt dat er nog steeds veel vragen zijn, waarover eerst duidelijkheid op moet komen. Pas dan worden er conclusies getrokken.