Risiconiveau corona in Rijnmondgebied van 'zeer ernstig' naar 'ernstig'

Het risiconiveau voor coronabesmettingen in de regio's Rotterdam en Zuid-Holland Zuid is naar beneden bijgesteld. Tijdens het vorige meetmoment op 8 juni kleurden de regio's nog donkerrood en stond het niveau op zeer ernstig.

Dinsdag is dat veranderd in 'ernstig', vanwege de daling van het aantal besmettingen en het aantal mensen dat vanwege het virus in het ziekenhuis is opgenomen. In geen enkele regio geldt nu nog risiconiveau 'zeer ernstig'.

Het RIVM meldt dat het aantal nieuwe coronabesmettingen in onze regio 66 bedraagt, een daling van 18 ten opzichte van de dag daarvoor. Het zevendaagse gemiddelde is gedaald van 107 naar 103. Twee mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen. Voor de zesde dag op rij meldt het RIVM geen nieuw sterfgeval door het coronavirus in de regio Rijnmond.