Het weer van vandaag: in de middag meer zon

Vandaag start de dag nog met veel bewolking. In de middag klaart het vanuit het noorden steeds breder op. De temperatuur loopt op naar 17 of 18 graden en er staat een matige noordenwind.

Vanavond en vannacht is het overwegend helder. Het koelt af naar 8 graden in het oosten van de regio tot een graad of 11 pal aan zee. Er staat een zwakke noordenwind.

Morgenochtend schijnt de zon flink. In de middag ontstaan er vooral in het binnenland stapelwolken. De meeste zon is dan terug te vinden in een smalle kuststrook. Het blijft overal droog en de temperatuur loopt op naar 18 graden op het strand tot lokaal 21 graden landinwaarts.

Vooruitzichten

Vrijdag en zaterdag zijn er naast zonnige perioden ook wolkenvelden waar lokaal een enkele bui uitvalt. Het is dan 20 graden. De temperatuur loopt vanaf zondag op tot net iets boven de 20 graden.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 21 en 30 juni bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 21,3 graden en de minimumtemperatuur 11,8 graden. Er valt gemiddeld 20,8 mm neerslag.