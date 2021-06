Gaan Sommelsdijkers straks nog naar de markt in Middelharnis? Omstreden verplaatsing leidt tot blijdschap en onbegrip

De woensdagmarkt is al sinds de vijftiende eeuw op de Voorstraat in Sommelsdijk en is immaterieel erfgoed, maar anderhalve meter afstand houden was daar niet mogelijk. De verplaatsing van de markt naar de Nieuwstraat in Middelharnis - één kilometer verderop - leidt her en der al maanden tot gemopper. Voor sommige inwoners van Sommelsdijk is het zelfs zo erg, dat ze vorig jaar de vlag halfstok hingen en de markt voorlopig oversloegen.

Volgens John Ravenshorst van de dorpsraad in Sommelsdijk is dat dorp van oudsher de onderliggende partij geweest ten opzichte van Middelharnis. "Middelharnis was vroeger het dorp van de vissers, in Sommelsdijk zaten de boeren. Middelharnis heeft ook meer naam." Ook hij maakt de vergelijking tussen Ajax en Feyenoord als hij het over beide dorpen heeft. "Het weghalen van de markt uit Sommelsdijk is hetzelfde als de sterspeler van Feyenoord wegbrengen en afleveren bij Ajax. Als je dat doet, moet je het doen in goed overleg en met een gefundeerde reden. Je doet dat niet zomaar, dat moet in onderling overleg."

De dorpsraad is vooral kritisch naar de gemeente, vanwege de manier waarop de beslissing om de markt definitief te verplaatsen is genomen. "De gemeente staat voor openheid, maar hoe de besluitvorming tot stand is gekomen heeft daar niets mee te maken. Daar hebben we kritiek op gehad en dat hebben we geuit. Dat heeft ertoe geleid dat de politieke partijen erover zijn gaan denken."

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee nam dinsdagavond unaniem een motie aan om dat besluit over te laten aan de raad in plaats van aan het gemeentebestuur. "Een wijs besluit", zegt Ravenshorst. "Daar danken we de partijen voor. We moeten nu kijken hoe het verder gaat en of dit op de normale, democratische manier kan."

John Ravenshorst (r) en Peter van den Boogert (l) van de Dorpsraad | Foto: Rijnmond

Marktondernemers wél positief

De gemeente Goeree-Overflakkee laat in een reactie weten dat de verplaatsing van de markt voor de marktondernemers en winkeliers in het dorp positief heeft uitgepakt en dat de omzet omhoog is gegaan. "Vanuit deze ondernemers kwam de wens om op deze locatie te blijven. Teruggaan naar Sommelsdijk heeft volgens hen ernstige financiële consequenties, mogelijk zelfs faillissementen tot gevolg. Dat willen we als gemeente niet negeren, juist ook omdat de meeste ondernemers een zware tijd achter de rug hebben." Een ander probleem van de voormalige marktplek in Sommelsdijk is dat daar niet aan de eisen voor brandveiligheid en bereikbaarheid kan worden voldaan. "Qua veiligheid kunnen en willen we geen concessies doen", zegt de gemeente.

Notenboer Peter is groot voorstander om in Middelharnis te blijven en heeft daar drie argumenten voor, die in lijn liggen met die van de gemeente. "Anderhalve meter afstand houden kan niet in Sommelsdijk. En de veiligheid is voor de brandweer ook heel belangrijk. Daarnaast liep het aantal marktbezoekers daar al jaren terug", legt hij uit. "Hier hebben we het gewoon beter. Ik durf ook te stellen dat de meeste mensen die hier komen het ons gunnen om hier te blijven. Een mooie markt neerzetten; daar doen we het voor, toch?"

Volgens hem is de koek op in Sommelsdijk. "Het kan gewoon niet meer, zo simpel is het. We houden van Sommelsdijkers en die komen gelukkig ook hier. Er is een handje dat veel geluid maakt en erop tegen is, maar ik durf te stellen dat die hier niet op de markt komen."

Ook een andere marktkoopman blijft liever in Middelharnis. "Ik denk niet dat je hier tegenstanders gaat vinden, want ik denk dat zij gewoon wegblijven. Een hoop collega's zijn hier blijer. Op deze locatie is het veel meer een markt; in Sommelsdijk was het meer een gatenkaas." Een andere marktkoopman vult aan: "Aan de ene kant is het zonde, maar aan de andere kant: wat is een traditie? Wij komen hier om ons brood te verdienen. Al staan we in een bouwput: als wij met zijn allen goed verkopen, maakt dat niet uit."

Deze marktkoopman blijft liever in Middelharnis | Foto: Rijnmond

Charme

De marktbezoekers zelf mengen zich liever niet in de discussie. "Ik woon op de grens. Het is voor mij een stukje verder fietsen, maar het is veel ruimer hier. Het was daar ook gezellig, maar dit is voor de marktkooplui beter", zegt een vrouw. Een man uit Nieuwe-Tonge vindt wel dat Sommelsdijk de charme had. "Dus als ik eerlijk mag zijn? Liever Sommelsdijk."

Omdat de gemeente zich realiseert dat de permanente verplaatsing gevoelig ligt, is deze week besloten om deze nog niet meteen definitief te maken. De raad gaat eerst in gesprek met andere belanghebbenden zoals de Dorpsraad. Ook wordt gekeken naar een plan om meerdere keren per jaar een themamarkt te organiseren in Sommelsdijk, bijvoorbeeld met streekproducten.