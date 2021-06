Minder eikenprocessierupsen in Rotterdam, maar voor hoelang?

De eikenprocessierups is een behaarde rups van een nachtvlinder, die eitjes in de zomer in eikenbomen legt. Die eitjes overwinteren en komen in het voorjaar uit. De haren van de eikenprocessierups kunnen verschillende klachten veroorzaken, zoals jeuk, bultjes en blaasjes. Maar ook problemen met ademhalen, braken en koorts komen voor.

De gemeente heeft woensdagochtend een deel van het Zuiderpark afgezet om wat nesten van de vervelende rups te verwijderen. Een aantal weken later dan normaal, vertelt Loch. "Het voorjaar was nu nat en koud, dus de rupsen zijn pas later tevoorschijn gekomen en gaan eten. Ze zitten nu in het stadium dat ze haren krijgen die voor ons irritant zijn. Dan moeten we zorgen dat de rupsen weg zijn."

Bestrijding van de eikenprocessierups in Rotterdam-Zuid | Foto: Rijnmond

Hoewel de nesten kleiner zijn dan de afgelopen jaren, is in Rotterdam en de rest van het land nu wel een ander fenomeen te zien: grondnesten, die niet te bestrijden zijn. "Die beesten zijn vorig jaar toen het heel heet was de grond ingekropen, omdat het daar lekker koel was. Het kan zomaar zo zijn dat ze daar twee tot drie jaar vertoeven voor ze eruit komen."

Het lijkt nu dus beter te gaan, maar volgens Loch is het dus de vraag wanneer de rupsen weer massaal oprukken. De gemeente zet in ieder geval vol in op de bestrijding, onder meer met een soort stofzuiger. "Boven in de kronen van de bomen laten we kleine nestjes wel zitten, voor hun natuurlijke vijand. Vleermuizen, spechten en kouwen eten die rupsen bijvoorbeeld op."

Wat te doen bij klachten?

Mensen die naar parken of bossen gaan waar de rups zit, doen er verstandig aan om hun hals, armen en benen te bedekken. Ben je toch in aanraking gekomen met de haartjes van de eikenprocessierups? Plakband is dan je hulpmiddel om de haartjes van de huid af te halen. Doe dit wel meteen en spoel de huid en ogen daarna met lauw water. Tegen de jeuk kan een zalf helpen waar menthol in zit. Meestal verdwijnen de klachten vanzelf binnen enkele dagen tot twee weken. Bij ernstigere klachten moet je je huisarts raadplegen.

Zitten de haartjes in je kleding? Dan is het verstandig om deze goed uit te wassen, het liefst op zestig graden.