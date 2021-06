Moet Berghuis Feyenoord verruilen voor Ajax? 'Ze willen laten zien dat ze superieur zijn'

We spreken met drie Feyenoord-supporters, waarvan er twee zowel voor Ajax als Feyenoord hebben gespeeld. De ander speelt volgend seizoen niet meer in Rotterdam, maar in Amsterdam. Op een iets ander niveau dan Steven Berghuis mogelijk gaat doen. Dat dan weer wel. Hoe kijken Jan Everse, Tim de Cler en Thomas Verhaar naar de interesse van de Amsterdammers?

'Meer Feyenoorder dan Ajacied'

Jan Everse maakte in 1977 de overstap van Feyenoord naar Ajax en zal nooit slecht over zijn voormalige clubs spreken. “Ik noem het gewoon Amsterdam en geen 020. Wat een onzin allemaal. Natuurlijk ben ik meer Feyenoorder dan Ajacied. Maar ik ben meer Ajacied dan PSV-er”, vertelt de analist van Rijnmond, die tweeënhalf seizoen in De Meer speelde.

“Mijn situatie was totaal anders dan bij Steven Berghuis. Hij is de sterspeler, ik zat op de bank bij Boskov en had altijd een conflict met hem. Feyenoord vroeg 8,5 ton voor mij. Omgerekend naar nu is dat 85 miljoen euro”, lacht Everse hardop.

Superieur zijn

Thomas Verhaar (33) die uitkwam voor Sparta en Excelsior maakt de overstap naar de Amsterdamse tweededivisieclub AFC. Ondanks dat Verhaar benadrukt dat zijn situatie anders is, zegt hij: "Ik denk vooral dat dit een move van Ajax is om te laten zien dat ze superieur zijn ten opzichte van Feyenoord. Het is een beetje machtsvertoon. Ik heb niet het idee dat ze Berghuis keihard nodig hebben."

Berghuis tegen Ajax in actie | Foto: Orange Pictures

Hij denkt dat Berghuis niet uit zal komen in het shirt van Ajax. "Dat lijkt mij heel sterk. De status die hij bij Feyenoord heeft, gaat hij bij Ajax echt niet krijgen."

Hoe het Legioen op een mogelijke overstap zal reageren? "We hebben gezien hoe ze reageren op voorstanders van Feyenoord City, dus ik denk dat Berghuis iets soortgelijks staat te wachten als hij het gaat doen."

Everse heeft geen goed woord over voor de bedreigingen van een aantal directieleden van Feyenoord, waar Verhaar op doelt. De oud-speler van Feyenoord sluit niet uit dat hetzelfde gebeurt als Berghuis daadwerkelijk kiest voor een Amsterdams avontuur. "Straks gaan die supporters nog verhaal halen bij hem in de tuin. Asociaal. Je gaat toch geen gezin bedreigen, omdat iemand naar een andere club gaat? Schei toch uit. Bovendien is Berghuis helemaal geen echte Feyenoorder. Een Justin Bijlow is dat wel. Tyrel Malacia en Lutsharel Geertruida, beiden uit de jeugd, misschien ook wel. Maar échte clubspelers bestaan niet meer. Berghuis kiest gewoon voor z'n sportieve carrière. En gelijk heeft hij."

Niet doen

Tim de Cler heeft één advies voor Berghuis. “Niet doen. Lijkt me heel duidelijk. Ik heb hem toch vaak genoeg het embleem van z’n shirt zien kussen. Hij is altijd happy geweest in Rotterdam en ligt goed bij het Legioen. Ik denk niet dat het een goede keuze zou zijn.”

Zelf groeide de linksback op bij Ajax, waarna hij uiteindelijk via AZ bij Feyenoord belandde. Nooit heeft De Cler vervelende reacties ontvangen. “Ik ging bij Ajax weg, omdat ze mij niet meer wilden hebben. Bij AZ was ik natuurlijk wel de vedette”, zegt De Cler lachend. “Maar in het geval van Berghuis ligt het allemaal veel gevoeliger. Hij gaat misschien rechtstreeks van Feyenoord naar Ajax. In deze omstandigheden zou ik voor een andere uitdaging kiezen. Al moet je je niet laten leiden door de buitenwereld.”

'Een koopje'

Door een clausule in het contract van Berghuis is de aanvaller voor vier miljoen op te halen in de Kuip, ook door Nederlandse clubs. "Een koopje", meent Everse. "Niet bepaald slim geweest van Sjaak Troost, die zich veel zakelijker had moeten opstellen. Maar het is typerend hoe Feyenoord er momenteel voor staat. Ajax kan je in elk geval niks verwijten. Zij verkopen straks Neres voor een aardig bedrag en voor een fractie daarvan pik je Berghuis op."

Berghuis met zijn dochter Joy op het veld van De Kuip | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Als Berghuis in zou gaan op de interesse van Ajax begrijpt Everse dat heel goed. "Ajax speelt ieder jaar Champions League. Het niveau is veel hoger dan bij Feyenoord en dus wordt hij ook beter bediend. Dan kan hij ook wel naar Wolfsburg, maar wat als Mark van Bommel daar straks na vier maanden wordt ontslagen? Komt Heinz Immerwasser voor de groep en zit je tweeënhalf jaar op de bank. Ben je nog je plek kwijt in Oranje ook. Bovendien is dat Duitse voetbal zó fysiek. Daar moet Berghuis zich zeven slagen in de rondte werken om achter z'n back aan te rennen, zonder dat hij aan voetbal toekomt."

Eerder naar PSV

Twee jaar geleden kon Berghuis al naar PSV, voor een bedrag van 15 miljoen euro destijds. “Ik zou nu alsnog eerder naar PSV gaan. Ook al spelen zij in een ander systeem dan Ajax en dat Berghuis het liefste zou willen. Hij heeft genoeg kwaliteiten om ook daarin te kunnen spelen”, legt De Cler uit.

“En waarom zou hij niet bijtekenen bij Feyenoord? Hij is de absolute vedette. Bij Ajax moet je nog maar zien wat er gaat gebeuren. Ze kunnen daar zomaar nog een buitenspeler halen. Of Antony en Neres worden nog beter. Bij Feyenoord is hij altijd verzekerd van een basisplaats. Dat is heel wat waard, zeker gezien het WK volgend jaar.”

Landverrader en overloper

Toen Everse naar Ajax vertrok werd hij een paar keer uitgescholden voor landverrader en overloper. Daar bleef het verder bij. Alleen al de interesse van Ajax in Berghuis levert een stortvloed aan negatieve reacties op. Volgens Everse moet Berghuis zich daar niks van aantrekken.

"Als je bij Shell werkt en je kan bij Texaco aan de slag in een veel hogere functie, met uitzicht op doorgroeimogelijkheden en voor een beter salaris blijf je toch ook niet bij Shell, omdat je zo lekker bij Shell tankt? Maar die haat tegen Ajax wordt steeds groter, omdat ze zo succesvol zijn. Puur frustratie, dat was vroeger wel anders. Kijk naar het beleid van de laatste jaren. Eén kampioenschap in twintig jaar en de laatste twee seizoenen waren sportief ook desastreus. Logisch als Berghuis naar Ajax zou willen. Heeft hij gezegd dat hij nooit voor een andere Nederlandse club zou spelen? Dan moet hij zeggen dat hij daar geen actieve herinnering aan heeft. Doet Rutte ook zo'n 700 keer per jaar."