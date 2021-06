Birigitte en Don uit Nieuw-Beijerland dolgelukkig dat hun Franse camping eindelijk gasten kan ontvangen: 'Last valt van schouders'

"We hadden al veel boekingen staan, maar het bleef spannend of alles wel door mocht gaan. Gelukkig hebben de mensen het vertrouwen gehad om lekker te boeken. Als we nu naar code geel gaan en alles wordt opengesteld, dan verwachten we nog een mooi seizoen te gaan draaien", denkt Don.

Archieffoto van de glamping Domaine Ramonjavel | Foto: Don en Brigitte van der Linden

Aan belangstelling heeft de glamping, een camping waar bezoekers specifiek in luxe kunnen kamperen, geen gebrek. Don vertelt dat alles al is gereserveerd. "Zelfs de reserveringen voor volgend jaar worden al aangevraagd", zegt Don. Alleen in de eerste en laatste week van de zomervakantie zijn er nog een paar plaatsen te verkrijgen.

Last minute

De reserveringen bleven de afgelopen maanden bij de Franse camping binnen komen en lopen zelfs door tot in september. Wel heeft de publiciteit in het NPO-programma Ik vertrek: Even weg, waar Don en Brigitte aan mee hebben gedaan, volgens Van der Linden ook geholpen met de reserveringen.

Er zijn wel nog een aantal inreisbeperkingen in Frankrijk. Als je naar dat land op vakantie gaat, dan moet je volledig gevaccineerd zijn of een recente PCR-test kunnen laten zien. Wel hoeven vakantiegangers bij terugkeer naar Nederland niet meer in quarantaine of zich te laten testen.

Een foto van de Franse glamping van familie Van der Linden | Foto: Brigitte en Don van der Linden

Brigitte merkt dat vakantiegangers voor de zekerheid al in de topweken hebben geboekt, omdat ze anders bang waren om naast een plek te grijpen. "Maar in deze periode zijn de mensen nog wel afwachtend", vertelt Brigitte. "Verschillende mensen hebben al gebeld voor een plek. Als we zeggen dat er nog plekken zijn, dan geven de bellers aan dat ze het toch nog even afwachten. Ze beslissen pas last minute. Ik verwacht nu eigenlijk dat we ineens allemaal bevestigingen gaan krijgen."

'Last van de schouders gevallen'

Familie Van der Linden zit al sinds 2015 in het zuidwesten van Frankrijk en gaat met de glamping het zesde seizoen in. "We zijn al een eind klaar met projecten op de glamping. Vorig jaar zijn we met een alpacaboerderij begonnen, waarmee gasten allerlei activiteiten kunnen doen. Ook zien we dat de bruiloften steeds meer worden gepland. Wat dat betreft zijn we hier hartstikke blij mee", zegt Don.

Het vooruitzicht is rooskleurig, maar de voorgaande maanden waren volgens Don 'heel onzeker'. "In deze maanden moet je je centjes verdienen. Als we niet open kunnen, dan hebben we een groot probleem. Deze maanden zijn zorgwekkend geweest, maar er valt best een last van je schouders af als je hoort dat alles weer open gaat."