Echtpaar uit Geervliet kwam door kapotte accu om het leven op boot in Friesland

Het echtpaar uit Geervliet dat in april omkwam op een boot in Friesland, is om het leven gekomen door een kapotte accu. Door het defect kwam waterstofsulfide vrij. Inademing daarvan is ook bij lage concentraties erg gevaarlijk, meldt Omrop Fryslân.

De 52-jarige man en 49-jarige vrouw werden op 21 april onwel op de boot, die op dat moment in het water lag in het Friese Bolsward. Ook een man en vrouw uit Brielle raakten onwel. Het echtpaar uit Geervliet overleefde het voorval niet.

In eerste instantie werd gedacht aan een koolmonoxidevergiftiging, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Waterstofsulfide ruikt naar rottende eieren. De slachtoffers hebben dit waarschijnlijk niet opgemerkt omdat ze lagen te slapen, meldt de brandweer. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft de afgelopen weken onderzoek gedaan en komt na de zomer met een eindrapport.

De slachtoffers hadden de boot gehuurd van een bedrijf uit Heerenveen. De booteigenaar is inmiddels gehoord en ook de fabrikanten van de boot en accu worden ondervraagd. Het is nog niet duidelijk of een strafrechtelijk onderzoek volgt.

Verdriet en ongeloof overheersten in het dorp Geervliet na het overlijden van het echtpaar. In het dorp hingen de vlaggen halfstok. Honderden inwoners namen een week later in de stromende regen met een indrukwekkende erehaag afscheid.