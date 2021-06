Grote brand bij afvalverwerker in Dordrecht onder controle

Bij afvalverwerker HVC in Dordrecht heeft woensdag een uitslaande brand gewoed. De brandweer is met meerdere voertuigen aanwezig op de Baanhoekweg om het vuur te bestrijden. Rond 12:30 uur was de brand onder controle, meldt de brandweer. Wel wordt nog nageblust.

De brand woedde in een koeltoren die ontmanteld werd. Wat precies in brand stond, is onduidelijk. Het vuur werd vanaf twee hoogwerkers bestreden. Twee meetploegen verrichten metingen in de omgeving en in de wijk Stadspolders.

Bij de brand kwam veel rook vrij, die richting het centrum en de N3 trok. De rook was in de wijde omgeving te zien, zelfs tot aan Spijkenisse. De brandweer adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen. "Kom niet kijken", is de waarschuwing. Toch heeft niet iedereen daar een boodschap aan.

Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het nabijgelegen natuurgebied Merwelanden is momenteel afgesloten.

Bij HVC waren eind vorig jaar en in mei 2019 nog broeibranden. Het nablussen daarvan duurde weken.