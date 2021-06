Proef met vaccineren zonder afspraak in Zwijndrecht

Een van de mogelijke redenen is dat de mensen in de buurt moeite hebben met het maken van een vaccinatieafspraak. Dat kan komen doordat ze de informatie niet goed begrijpen of vanwege de afstand tot de vaccinatielocatie. Exacte cijfers zijn hierover niet bekend voor deze wijk, zegt de GGD. De proef is een samenwerking met de gemeente Zwijndrecht, de huisartsen, de moskee, het wijkcentrum en de bibliotheek in Zwijndrecht-Noord.

De prikken worden uitgedeeld op een mobiele vaccinatieplek bij het wijkcentrum Xiejezo in de Grote Beerstraat. Daar zijn ook vanuit de GGD meertalige voorlichters aanwezig om informatie te verstrekken. Inenten kan vanaf 30 juni tot en met 6 juli, op doordeweekse dagen tussen 12:00 uur en 20:00 uur. Mensen krijgen in eerste instantie het Janssen-vaccin aangeboden, maar ook Pfizer is mogelijk.

De proef is in feite bedoeld voor Zwijndrechtenaren, maar inwoners van andere gemeenten zullen niet worden geweigerd. "We willen zoveel mogelijk prikken zetten natuurlijk", zegt de GGD ZHZ. Als de pilot in Zwijndrecht een succes is, wordt deze mogelijk ook in andere wijken en gemeenten uitgevoerd. De GGD ZHZ bekijkt de komende tijd hoe het testen en vaccineren moet worden voortgezet. De sporthallen die momenteel worden gebruikt, zullen op termijn weer voor hun oorspronkelijke doeleinden gebruikt gaan worden.