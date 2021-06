Wat vinden Rotterdammers van de mogelijke overstap van Steven Berghuis naar Ajax? 'Ik kan hem geen ongelijk geven'

Steven Berghuis staat mogelijk voor de gevoeligste transfer die je als Feyenoorder kan maken: die naar aartsrivaal Ajax. Op de Rotterdamse markt is er naast de nodige en ook niet geheel onverwachte kritiek ook begrip voor Berghuis als hij de stap naar Amsterdam zou maken.

Het rijtje met spelers die deze overstap maakten is niet heel lang, en waarschijnlijk weet Wim Jansen het beste hoe het legioen hier tegenover staat. Wij peilden op de markt, hoe Rotterdammers kijken naar de mogelijk overgang van de beste Feyenoordspeler naar de grootste rivaal.

Een oudere marktbezoeker vertolkt het gevoel van velen: "Het is toch niet normaal? Hij is een Feyenoorder. Dan ga je niet naar Ajax." Meerdere marktbezoekers vinden het ook een principekwestie. "Dan heb ik liever nog dat hij naar PSV gaat", vult een andere man aan.

'Wat kun je bij Feyenoord nog bereiken?'

Een groenteboer ziet een transfer van de sterspeler van Feyenoord naar de hoofdstad wél zitten. De reden is simpel: "Ik ben voor Ajax", licht hij toe. "We worden kampioen." Een andere Ajacied op de markt ziet het probleem niet als Berghuis naar Ajax zou gaan. "Als ik voor de top zou kunnen voetballen, dan zou ik dat ook doen. Wat zou je bij Feyenoord nog kunnen bereiken? Hooguit een KNVB-beker. Het grote werk zit er hier niet meer in. Ik gun het zo'n talentvolle voetballer wel."

Of Berghuis daadwerkelijk naar Amsterdam gaat, weten de marktbezoekers nog niet zozeer. "Als Berghuis een kans bij een andere club krijgt, dan zal hij daar heen gaan", denkt een oudere man. Als die mogelijkheden er niet zijn, dan vermoedt hij dat Berghuis voor Ajax kiest. "Maar ik kan hem geen ongelijk geven. Ik zou hetzelfde doen."