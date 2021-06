Lichaam van vermiste Rotterdammer na twee jaar gevonden in Zwitserland

Het lichaam van de vermiste Rotterdammer Yorian Kooiman is aangetroffen in Zwitserland. Dat bevestigt de politie. De 30-jarige man werd sinds 6 september 2019 vermist.

Familieleden en vrienden leefden al die tijd in het ongewis wat er met hem zou zijn gebeurd. Zij meldden destijds dat de recherche in Zwitserland had achterhaald dat zijn laatste trip op 7 september naar de berg Rigi bij Luzern was. Zijn backpack was achtergebleven op zijn hotelkamer.

Eerder deze maand werd bekend dat het lichaam is aangetroffen in Zwitserland. De politie gaat niet uit van een misdrijf.

De familie roept op om donderdagavond om 19:45 uur een erehaag voor hem te vormen in zijn geboorteplaats Oud-Beijerland, aan de Langeweg. De crematie vindt in besloten kring plaats.