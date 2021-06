Bewoners Tweebosbuurt geven de strijd niet op, morgen gaan ze demonstreren bij de Tweede Kamer

Bewoners Mustapha Easaouiyen heeft vandaag bericht gekregen dat de demonstratie door mag gaan voor vijftig personen. Afgelopen maandag was hij nog lamgeslagen van verdriet, nu is hij weer strijdbaar en druk bezig met het mobiliseren van bewoners.

Hoe gaat de demonstratie eruit zien?

"We gaan er staan met spandoeken en borden. Daarnaast willen we een ludieke actie optuigen. Denk aan een groot woordenboek met het nieuwe werkwoord ’tweebossen’. Dat betekent het wegjagen van arme mensen in en wijk. Tot slot willen we een brief aan demissionair minister Ollongren geven met een paar verzoeken. Zoals betaalbare huizen, geen huisuitzettingen en zeggenschap voor bewoners."

Heeft de demonstratie nog zin nu de buurt al deels gesloopt wordt?

"Demonstreren heeft altijd zin. We strijden niet alleen voor de Tweebosbuurt. Wat ons is overkomen, kan anderen ook overkomen. Als het voor ons te laat is dan proberen we met deze demonstratie te zorgen dat het voor andere wijken niet te laat is. Ik ben een gelukkig mens als we andere buurten kunnen redden van de sloopkogel."

Wat kan de landelijke politiek nog betekenen voor jullie?

"Die kan tegen wethouder Kurvers (Wonen) zeggen dat hij met ons in gesprek moet gaan. De brief van de VN waarin staat dat de herstructurering moet worden gepauzeerd, moeten ze serieus nemen. Volgens een rapport is sprake van mensenrechtenschending. We wachten nog steeds op een gesprek met politiek en wooncorporatie Vestia."

Ik neem aan dat jullie uitgaan van het meest positieve scenario na de demonstratie morgen. Hoe ziet dat er voor jullie uit?

"Dat de sloop 'on hold' wordt gezet. Dat is het belangrijkste, daarna gaan we verder praten. Het kan zijn dat ze twee woonblokken laten staan. Dan doen wij water bij de wijn en de gemeente en wooncorporatie Vestia ook."