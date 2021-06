Cel en tbs voor zorgmedewerker na verkrachting Vlaardingse vrouw van 88

De rechter heeft twee jaar cel en tbs met voorwaarden opgelegd voor de verkrachting van een bejaarde vrouw in Vlaardingen. Het slachtoffer was een 88-jarige bewoonster van verpleeginstelling Het Zonnehuis in Vlaardingen.

De 27-jarige verdachte werkte daar als verpleegkundige. Tijdens een nachtdienst heeft hij de vrouw verkracht en dat gefilmd. Het slachtoffer was al enige tijd verlamd. De rechter gaat er vanuit dat de Vlaardinger bewust een slachtoffer uitkoos dat zich niet kon verzetten. De rechter neemt het de man zeer kwalijk dat hij een weerloos persoon uitkoos, dat zich veilig waande aan het einde van haar leven.

De straf is iets lager dan de vier jaar cel die justitie had geëist. De rechter vindt dat de behandeling zo snel mogelijk moet beginnen, omdat er een groot gevaar is dat de man in herhaling valt. Deskundigen hebben onder meer borderline en een anti-sociale stoornis geconstateerd.

Tbs met voorwaarden is de lichtere variant van tbs met dwangverpleging. Het betekent wel dat hij in een kliniek wordt behandeld. Verder heeft hij een beroepsverbod in de zorg gekregen voor zeven jaar.

De verdachte betuigde twee weken geleden zijn spijt en volgens de rechter was dat oprecht. De man heeft verklaard dat hij ook niet begreep waarom hij het had gedaan. Hij had het gevoel dat hij als het ware werd overgenomen door een ander. De verdachte is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van tienduizend euro.