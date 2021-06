1159 kilo cocaïne onderschept met waarde van 87 miljoen euro in Rotterdamse haven

Douane onderschept 1159 kilo cocaïne in Rotterdamse haven | Foto: Openbaar Ministerie

De Douane heeft 1159 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven met een straatwaarde van bijna 87 miljoen euro. Een grote hoeveelheid drugs zat in een container met autobanden uit Panama en in een container met bananen uit Ecuador.