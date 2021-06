Historisch moment: Dordrechts Museum krijgt meesterwerk van 'Rembrandt van Engeland'

William Turner leefde zo'n twee eeuwen geleden en kenners zien hem als de grootste Engelse kunstenaar aller tijden. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste en meest originele landschapsschilders ooit. In Nederland was hij nog nauwelijks te zien. Daar komt met dit werk verandering in. "Met de aanwinst keert Turner als het ware terug naar Dordrecht", stelt het museum.

Het schilderij laat een brug zien bij het plaatsje Whalley, iets ten noorden van Manchester. Maar eigenlijk gaat het volgens conservator Paarlberg over licht. “Het is grensverleggend wat hij hier doet. De serene sfeer, het effect van zonsondergang, het tegenlicht... en dit alles na een lange dag werken.”

Whalley Bridge and Abbey | Foto: Rijnmond

"Het is een juweeltje, een betoverend landschap", zegt de Dordtse wethouder Piet Sleeking in een reactie op het schilderij. Paarlberg noemt de aanwinst een historisch moment in de lange geschiedenis van het museum.

Aelbert Cuyp

Het landschap dat rond 1811 op het doek is gezet past precies binnen de Aelbert Cuyp-collectie, stelt het museum. De gevierde Dordtse schilder wordt vanaf oktober geëerd met een grote expositie. William Turner liet zich in zijn manier van werken inspireren door Cuyp. Hij bezocht Dordrecht meermaals en schilderde in 1818 één van zijn beroemdste werken, Dort or Dordrecht: The Dort packet-boat from Rotterdam becalmed.