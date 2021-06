Hond krijgt klappen en stroomstoten: justitie houdt hondentrainer aan na gruwelijke beelden

Justitie in Oost-Brabant heeft een 74-jarige man aangehouden na het tonen van gruwelijke televisiebeelden rond twee aanhoudingen met politiehonden in Rotterdam en Rhoon. De man zou een hond tijdens een training hebben geslagen en met een veedrijver hebben geprikt.

De beelden werden in maart getoond in beelden van het tv-programma Zembla, dat draaide om de inzet van politiehonden bij aanhoudingen. Te zien was hoe een man in een benzinestation werd gegrepen door een politiehond. Ook was in de uitzending te zien hoe bij de aanhouding van een andere man in Rotterdam de hond door een politieman door het open raam van een auto werd gegooid. De hond greep de man bij de keel.

Honden mishandeld

In het programma was ook te zien hoe honden tijdens een training bij een vereniging in Brabant werden mishandeld. Medewerkers van justitie in Rotterdam zagen de beelden en tipten de collega's in Oost-Brabant. Die besloten een onderzoek in te stellen.

Hoewel er bij de club ook honden voor de politie worden getraind, heeft de man volgens justitie niets te maken met de politie. Volgens justitie heeft de vereniging die zich bezighoudt met de training van politiehonden direct maatregelen genomen. "De beelden zijn vreselijk om te zien. Ik ben blij dat de KNPV eerder al actie heeft ondernomen in de richting van de verdachte. Wij gaan nu verder aan de slag met de strafrechtelijke kant van de zaak.”

Politiehond in auto

De man die bij zijn aanhouding in Rotterdam een politiehond in zijn auto kreeg gegooid, diende na het voorval een klacht in. Die werd afgewezen. De Rotterdammer is naar het Gerechtshof gestapt om de zaak alsnog voor de rechter te krijgen. Het is volgens zijn advocaat onbekend wanneer de zaak dient.

Minister Grapperhaus besloot na de uitzending van Zembla een onderzoek in te stellen naar het handelen van trainers ten opzichte van politiehonden.