Dit is de Rotterdamse acteur die in de huid van Pietje Puk kruipt

De Rotterdamse acteur Rienus Krul heeft 'm binnen: de hoofdrol in een nieuwe serie en een bioscoopfilm over Pietje Puk, de legendarische postbode die nooit volwassen wilde worden en allerlei dolkomische avonturen beleefde. De opnames beginnen binnenkort.

“Pietje Puk was top", zegt Rienus Krul in de nieuwste uitzending van Ja Toch! Niet Dan?, woensdagavond te zien op tv en in de video bij dit bericht. "Pietje Puk is een figuur uit een boekenreeks, een olijke, vriendelijke postbode die allemaal avonturen meemaakt. In de jaren vijftig zijn er een stuk of 47 boeken van uitgegeven, die waren best wel populair. Die worden verfilmd, er wordt een dertiendelige serie van gemaakt, en een bioscoopfilm. En ik ben Pietje. Pietje is de man die nooit echt volwassen wil worden." Grijnzend: "Typecasting.”

In de uitzending praat Krul ook over zijn ambities. Hij acteert naast grote namen als Jim Bakkum en Tygo Gernandt, maar wat wil hij zelf? Hollywood? “Niet echt een mening over", zegt hij. "Er zijn wat Nederlandse acteurs die daar voeten aan de grond hebben gekregen. Het lijkt me een bizarre wereld. Alles maal duizend, zeg maar, van wat we hier op de Nederlandse filmsets meemaken. Nee, ik heb geen ambitie. Maar als ze me bellen ga ik wel even kijken.”

Krul, stoorzender

Krul is te zien in allerlei reclames, maar als geschoold acteur heeft hij vele andere specialiteiten: de romantische komedie is er een van. “Een vrolijk genre, waar mensen veel behoefte aan hebben. In een tijd waarin er toch veel polarisatie lijkt te zijn. Het geeft mensen fijne ontspanning. Er wordt een wereld vol onschuld en liefde geschetst, waarin gezelligheid bestaat. Prima toch? In al die zoetsappigheid, liefde en prachtig is er natuurlijk altijd een stoorzender nodig.” Lachend: “En dat ben ik, meestal.”

De stad waar hij sinds jaar en woont, Rotterdam, is top, zegt Krul ook. Hij woonde op allerlei plekken, maar kwam hier terecht in een zoektocht naar nieuwe impulsen. "Ik heb inmiddels nergens zo lang gewoond als hier. Ik ben een import-Rotterdammer, maar dat ik hier al zo lang woon zegt toch wel iets. In mijn ogen wordt het hier steeds mooier en leefbaarder. Er is gentrificatie aan de hand, ik denk zelf ook weleens: hoe ver gaat dit? Met het wegdrijven van de oorspronkelijke Rotterdammers? Die pijn zie ik ook. Maar ik vind het fijn dat het er steeds mooier uit gaat zien. Rotterdam is een fijne stad.”

Rienus Krul is te zien in een nieuwe aflevering van Ja Toch! Niet Dan? Die is nu te bekijken in dit bericht en woensdagavond op tv. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Eerdere afleveringen van Ja Toch! Niet Dan?, met gasten als Joke Bruijs, Ivo Opstelten, Paul Elstak, Angela de Jong, Jordy Dijkshoorn, Sjoerd Mossou, Sabrina Starke en Shirma Rouse zijn ook online te zien.