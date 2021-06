Na Manuel Neuer stromen de bestellingen voor de regenboogarmband binnen bij Mark uit Bleiswijk

Het bedrijf van Smith produceert aanvoerdersbanden, maar door de coronacrisis lag de hele markt stil. Smith zag maar liefst negentig procent van zijn markt verdampen. Maar met de komst van het Europees Kampioenschap veranderde dat snel.

Vooral de Duitse doelman Manuel Neuer zorgde voor opschudding bij het bedrijf. Neuer draagt namelijk sinds de oefeninterland tegen Letland op 7 juni een band in regenboogkleuren. Hij kocht de band bij het bedrijf van Smith. Neuer draagt de band namens het Duitse team en voetbalbond als symbool voor openheid, tolerantie en diversiteit en tegen haat en uitsluiting.

Oranje in Hongarije

Smith is erg blij met deze actie. Sinds de keeper de band draagt, vliegen de bestellingen namelijk weer binnen. "Dat zo'n speler deze band wil en durft te dragen, heeft voor ons alleen maar voordelen", zegt hij.

Maar ook de wedstrijd van Oranje komende zondag tegen Tsjechië zorgt voor een piek in bestellingen van regenboogbanden. Smith: "Heel veel klanten willen de band ook meenemen naar Hongarije om mee te doen aan het statement dat daar gemaakt gaat worden." Het gastland krijgt veel kritiek om de antihomowet. Daarmee komt er een verbod op voorlichting aan minderjarigen over homo- en transseksualiteit.

Uit heel het land

De aanvragen komen uit alle hoeken van het land: van Heerenveen tot aan Maastricht. Er was zelfs een klant uit Geleen die de band op wilde komen halen. Maar de Oranjefans hebben wel haast. Zo krijgt Smith verschillende verzoeken of de regenboogband voor vrijdag bezorgd kan worden. "Omdat ze zaterdag al vertrekken naar Hongarije."

Handgemaakt

Met zijn bedrijf in Bleiswijk produceert Smith al jaren handgemaakt aanvoerdersbanden, afgestemd op een club of een uiting, zoals de regenboogband.

Smith: "Wij hebben een samenwerking met de John Blankenstein Foundation. Sinds die tijd is de regenboogband niet meer weg geweest in de Nederlandse competitie. Elk jaar is er een speelronde in de Eredivisie en in de Keuken Kampioen Divisie, waar iedereen speelt met een aanvoerdersband met de regenboogprint. We leveren nu sinds enkele jaren ook wereldwijd aan voetbalbonden."