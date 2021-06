Dit waren de verhalen van woensdag 23 juni

Deltavariant 20 procent van de besmettingen in regio Rotterdam

Ruim 20 procent van de mensen die afgelopen week in de regio Rotterdam positief testten op het coronavirus, had de deltavariant. Dat zegt een woordvoerder van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Eerder zei RIVM-topman Jaap van Dissel dat de deltavariant in Nederland sneller dominant is dan verwacht. Over drie weken is de helft van alle besmettingen met deze variant.

Zo was het aantal van de deltavariant tot voor kort nog beperkt: in de tweede week van juni 2,8 procent. Maar uit de modelstudies van het RIVM gaat dit in de komende weken veranderen. Per half juli zal dit naar 50 procent gaan en per september of oktober naar 100 procent. Het RIVM verwacht daarom dat de deltavariant in de loop van de zomer de meest voorkomende coronavariant in ons land zal zijn.

Moet Berghuis Feyenoord verruilen voor Ajax? 'Ze willen laten zien dat ze superieur zijn'

Nog voordat Steven Berghuis überhaupt met Ajax heeft gesproken, vreest men in Rotterdam voor het scenario dat hun aanvoerder voor een koopje naar de grote rivaal gaat. Is dat terecht? Moet Berghuis de nu al veelbesproken transfer daadwerkelijk maken? "In Amsterdam krijgt Berghuis nooit de status die hij bij Feyenoord heeft."

We spreken met drie Feyenoord-supporters, waarvan er twee zowel voor Ajax als Feyenoord hebben gespeeld. De ander speelt volgend seizoen niet meer in Rotterdam, maar in Amsterdam. Op een iets ander niveau dan Steven Berghuis mogelijk gaat doen. Dat dan weer wel. Hoe kijken Jan Everse, Tim de Cler en Thomas Verhaar naar de interesse van de Amsterdammers?

Zegen of een vloek: Rotterdamse raad evalueert omstreden verkeersexperiment

Voor de een een opluchting, voor de ander een doorn in het oog: de verkeersexperimenten in Rotterdam. De aanpak moet de stad veiliger, beter bereikbaar en autoluw maken. En bovendien de CO2-uitstoot terugdringen. Woensdag staan die experimenten op de agenda van de Rotterdamse raad.

Rotterdam heeft ambitieuze plannen om het autoverkeer in de stad te verminderen. Wethouder Judith Bokhove van Mobiliteit wil van fietsen en lopen de standaard maken. Op die manier hoopt ze dat Rotterdam, waar nu nog op meerdere plekken de EU-norm voor gezonde lucht wordt overschreden, schonere lucht krijgt.

Hulplijn voor Rotterdamse mantelzorgers: 'Je staat niet alleen'

Mensen die voor zieke familieleden of vrienden zorgen, doen dat werk uit liefde of omdat ze vinden dat het 'zo hoort'. Maar deze mantelzorgers werken er op hun beurt nog naast, zetten hun eigen leven en sociale contacten op een lager pitje en moeten een hoop regelen terwijl ze niet altijd weten hoe en waar ze dat moeten doen. De Mantelfoon in Rotterdam biedt mantelzorgers 24 uur per dag, zeven dagen per week een luisterend oor en helpt bij vragen en problemen. Maar lang niet iedereen weet dat ze bij deze hulplijn kunnen aankloppen.

Cel en tbs voor zorgmedewerker na verkrachting Vlaardingse vrouw van 88

De rechter heeft twee jaar cel en tbs met voorwaarden opgelegd voor de verkrachting van een bejaarde vrouw in Vlaardingen. Het slachtoffer was een 88-jarige bewoonster van verpleeginstelling Het Zonnehuis in Vlaardingen.

De 27-jarige verdachte werkte daar als verpleegkundige. Tijdens een nachtdienst heeft hij de vrouw verkracht en dat gefilmd. Het slachtoffer was al enige tijd verlamd. De rechter gaat er vanuit dat de Vlaardinger bewust een slachtoffer uitkoos dat zich niet kon uiten en verzetten. "Een weerloos persoon, dat zich veilig waande aan het einde van haar leven".

Rotterdam maakt statement tegen anti-homowet in Hongarije en verlicht Erasmusbrug in alle kleuren van de regenboog

De Erasmusbrug schittert woensdagavond in alle kleuren van de regenboog. Rotterdam wil daarmee een statement maken na de opgelaaide discussie om de anti-homowet in Hongarije. Daarmee komt er een verbod op voorlichting aan minderjarigen over homo- en transseksualiteit.

Duitsland speelt vanavond in München tegen Hongarije en het stadsbestuur van München wilde het stadion in regenboogkleuren verlichten als statement richting de Hongaarse overheid, maar dat werd verboden door de Europese voetbalbond UEFA.

Birigitte en Don uit Nieuw-Beijerland dolgelukkig dat hun Franse camping eindelijk gasten kan ontvangen: 'Last valt van schouders'

Vakanties in Frankrijk zijn weer toegestaan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Frankrijk veranderd van oranje naar geel, waardoor ook niet noodzakelijke reizen weer mogen. Brigitte en Don van der Linden uit Nieuw-Beijerland, glampingeigenaar in Lot-et-Garonne, zijn blij en opgelucht dat deze versoepelingen worden toegepast.

"We hadden al veel boekingen staan, maar het bleef spannend of alles wel door mocht gaan. Gelukkig hebben de mensen het vertrouwen gehad om lekker te boeken. Als we nu naar code geel gaan en alles wordt opengesteld, dan verwachten we nog een mooi seizoen te gaan draaien", denkt Don.

Na Manuel Neuer stromen de bestellingen voor de regenboogarmband binnen bij Mark uit Bleiswijk

Een Bleiswijks bedrijf wordt overspoeld met aanvragen voor regenboogbanden. Nederlandse supporters willen deze meenemen naar Boedapest, waar Oranje zondag aantreedt tegen Tsjechië. De actie is een statement tegen discriminatie van minderheden. Het is een direct gevolg van een antihomowet die onlangs werd aangenomen in het Hongaarse parlement. Eigenaar Mark Smith is blij met bedrijvigheid: "Het is voor ons mooi om dit na die barre periode mee te maken."

Het bedrijf van Smith produceert aanvoerdersbanden, maar door de coronacrisis lag de hele markt stil. Smith zag maar liefst negentig procent van zijn markt verdampen. Maar met de komst van het Europees Kampioenschap veranderde dat snel.

Bewoners Tweebosbuurt geven de strijd niet op, morgen gaan ze demonstreren bij de Tweede Kamer

Sloopmachines hebben deze week een begin gemaakt aan de ontmanteling van een deel van de Tweebosbuurt. Tot verdriet van bewoners die er nog wonen en jarenlang tegen de sloop hebben gestreden. Morgen gaan ze demonstreren tegen de verdere sloop van hun wijk in Den Haag bij de Tweede Kamer.

Bewoners Mustapha Easaouiyen heeft vandaag bericht gekregen dat de demonstratie door mag gaan voor vijftig personen. Afgelopen maandag was hij nog lamgeslagen van verdriet, nu is hij weer strijdbaar en druk bezig met het mobiliseren van bewoners.

Echtpaar uit Geervliet kwam door kapotte accu om het leven op boot in Friesland

Het echtpaar uit Geervliet dat in april omkwam op een boot in Friesland, is om het leven gekomen door een kapotte accu. Door het defect kwam waterstofsulfide vrij. Inademing daarvan is ook bij lage concentraties erg gevaarlijk, meldt Omrop Fryslân.

De 52-jarige man en 49-jarige vrouw werden op 21 april onwel op de boot, die op dat moment in het water lag in het Friese Bolsward. Ook een man en vrouw uit Brielle raakten onwel. Het echtpaar uit Geervliet overleefde het voorval niet.

Hond krijgt klappen en stroomstoten: justitie houdt hondentrainer aan na gruwelijke beelden

Justitie in Oost-Brabant heeft een 74-jarige man aangehouden na het tonen van gruwelijke televisiebeelden rond twee aanhoudingen met politiehonden in Rotterdam en Rhoon. De man zou een hond tijdens een training hebben geslagen en met een veedrijver hebben geprikt.

De beelden werden in maart getoond in beelden van het tv-programma Zembla, dat draaide om de inzet van politiehonden bij aanhoudingen. Te zien was hoe een man in een benzinestation werd gegrepen door een politiehond. Ook was in de uitzending te zien hoe bij de aanhouding van een andere man in Rotterdam de hond door een politieman door het open raam van een auto werd gegooid. De hond greep de man bij de keel.