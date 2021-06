Rotterdam maakt statement tegen anti-homowet in Hongarije en verlicht Erasmusbrug in alle kleuren van de regenboog

Erasmusbrug in regenboogkleuren | Foto: Gemeente Rotterdam

De Erasmusbrug schittert woensdagavond in alle kleuren van de regenboog. Rotterdam wil daarmee een statement maken na de opgelaaide discussie om de anti-homowet in Hongarije. Daarmee komt er een verbod op voorlichting aan minderjarigen over homo- en transseksualiteit.